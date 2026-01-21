El Colegio de Médicos de Cádiz lanza una campaña contra las agresiones a los facultativos

La violencia ejercida contra los médicos en el ejercicio de su labor asistencial comprende distintos niveles que van desde la agresión física hasta el insulto, el desprecio o la falta de respeto. Con el objetivo de que el profesional no normalice que cualquiera de estas manifestaciones son el efecto de un entorno crispado habitual y llegue a asumirlas como un atributo más de su actividad, el Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) lanza la campaña ‘Ante agresiones, actúa’, dirigida al médico y que pone énfasis en el valor que su denuncia como víctima de una agresión adquiere para que el COMCADIZ ponga en marcha los mecanismos de defensa y, al mismo tiempo, de respaldo, acompañamiento y orientación desde su asesoría jurídica, informa el colegio gaditano en nota de prensa.

“Tenemos que contrarrestar que ante una agresión el médico se sienta desamparado y desorientado. Desde el Colegio le venimos facilitando pautas de actuación y asesoramiento y le trasladamos que no está solo, que estamos a su lado. La agresión, sea del tipo que sea, genera un estado en el médico que condiciona su actividad. Debemos impedir que la relación médico-paciente, que es un valor único y que ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se desnaturalice”, afirma la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez.

Con lemas como “las agresiones no son parte de tu trabajo”, esta campaña pone de relieve la importancia de identificar como formas de violencia todos aquellos comportamientos que, por acción o actitud, hacia el profesional desborden y violenten la relación y la comunicación entre médico y paciente hasta degradarla o romperla.

La campaña hace hincapié en la necesidad de revertir y de no minimizar modales degradantes para el profesional en la atención médica por parte de pacientes y acompañantes y que, con independencia de su tipificación, resultan igualmente intolerables y contrarios a los lazos de cuidado que deben caracterizar el trato de confianza y de respeto que media entre el médico y el paciente.

La campaña del COMCADIZ pretende inducir al médico a actuar siempre ante una agresión en el ejercicio de su profesión y en cualquiera de las expresiones en que se manifieste.

Esta campaña estará presente en formato físico en todos los centros sanitarios de la provincia y contará con distintos posts y píldoras de difusión continuada en redes sociales con los hashtags #AnteAgresionesActua y #StopAgresiones

Además el COMCADIZ incorporará nuevos recursos informativos para los colegiados en su página web, editará y distribuirá una tira informativa con recomendaciones de actuación ante una agresión para que los médicos de la provincia puedan portarla en su indumentaria profesional y durante su jornada laboral.

Entre las diferentes acciones informativas de las que consta la campaña ‘Ante agresiones, actúa’ el COMCADIZ realizará, grabará y distribuirá un pódcast con pautas de actuación y consejos paras sus colegiados frente a las agresiones.