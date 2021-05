Allá por los años 60 tres amigos se reunían con frecuencia, para interpretar con guitarras acústicas, los temas musicales del momento. Ello eran; Pepe Gómez Höhr, Fernando Alcina y Alberto Brome.

En agosto de 1962, actuaba en el Club Náutico de Cádiz un grupo musical sevillano llamado Los Yungay, con lo que entablaron amistad. Esto supuso la primera toma de contacto para lo que más tarde le esperaría en el futuro.

Álvaro Domínguez, oyendo el proyecto en el Club Náutico, se ofreció para que contasen con él aportando sus conocimientos de percusión además en cables, amplificaciones, iluminación etc. Esta sugerencia, la aceptaron y formaron un conjunto. Esta decisión implicaba resolver tres temas importantes; la compra de instrumentos y equipos, local de ensayos y denominación del grupo. Sobre la primera acción , contaron siempre con la disposición y colaboración de los establecimientos locales dedicados a instrumentos y amplificadores.

Para la segunda acción, se escogieron los bajos del domicilio de Álvaro Domínguez en la plaza de Candelaria. Se arreglaron y decoraron al estilo de moda de ésos años, tipo boite. El arquitecto Manuel Fernández-Pujol Cabrera transformó este bajo en un lugar muy agradable, hasta el punto que lo empleaban además de local de ensayos, para los habituales guateques domingueros. Lo denominaron Le Chat Nori.

La última acción fue designar un nombre al grupo, y ello se le debió a Fernando Alcina, que se presentó con un diccionario japonés del que eligieron una de las primeras palabras, Abunai, que por su significado, ‘peligro’, encajaba perfectamente con la idea.

Tras meses de ensayos y audiciones de discos de grupos instrumentistas de la época como The Shadows, The Ventures, The Spotnicks, así como otros conjuntos musicales del momento, realizaron su presentación de forma privada y guatequera para sus amistades, en el mismo local de ensayo, el día 14 de abril de 1963.

Su primera actuación en público se produjo por una petición de unas amigas Mavi Grosso y María Eugenia Montes, que invitaron al grupo a actuar en una fiesta en el salón de actos del colegio de las Esclavas, el día 31 de mayo de 1963.

El debut oficial fue en el Club Náutico una noche del día de Corpus. Esto fue el inicio para un continuo devenir de actuaciones de fiestas locales y provinciales así como la feria de Sevilla. Posteriormente fueron llamados para actuar en un programa de televisión española en Madrid, momento que aprovecharon para actuar en diferentes locales de la capital.

En el verano de 1964 se incorporó José Luis Martínez, que había actuado en el grupo jerezano Los tigres locos y su incorporación mejoró el estilo. En esta época actuaban en el Balneario La Palma en julio y agosto.

Pasados dos años, y por motivos personales, José Luis abandonó el grupo por lo que Fernando, además de bajista, tomó la responsabilidad de vocalista. Álvaro por motivos profesionales dejó el grupo en 1966, cediendo la percusión a Ignacio Alcina. El 20 de noviembre deciden finalizar el grupo celebrando su última actuación en el salón de actos del Colegio Médico de Cádiz.

Este reportaje ha sido posible gracias a la colaboración de Álvaro Domínguez Bensusan.