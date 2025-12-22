La reforma interior de 54 viviendas de Procasa en Guillén Moreno tendrá que esperar

La reforma interior de las 54 viviendas del barrio de Guillén Moreno, en Cádiz, incluidas en la tercera fase del Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del parque municipal de la ciudad, tendrá que esperar a la vista de que ninguna empresa se ha presentado al concurso público convocado desde Procasa para llevar a cabo estas obras.

Un tanto ocurrió con la licitación original de la primera y la segunda fase de este programa puesto en marcha por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Así en la primera convocatoria, que tuvo lugar en octubre, destinada a arreglar 47 hogares del casco histórico y 50 de los barrios de Puntales y Cerro del Moro tampoco se recibió ninguna oferta aunque, afortunadamente, sí salieron adelante en un segundo procedimiento.

En esta tendencia, los hogares de Guillén Moreno incluidos en este plan se quedan fuera, por ahora, de las necesarias rehabilitaciones que afectaban a hogares de las calles Marinero en Tierra, Cal y Canto, Avenida San Severiano, Ciudad de Santander y Avenida de la Sanidad Pública.

El anuncio de licitación se publicó en el Perfil de Contratante del Consejo de Administración de Procasa el pasado 10 de noviembre con un plazo de presentación de ofertas que se extendía hasta este 1 de diciembre. Sin embargo, convocada la Mesa de contratación tres días después, se comprobó que ninguna empresa se había mostrado interesada por llevar a cabo los trabajos presupuestados en 402.954,88 euros (impuestos incluidos) y con un plazo de ejecución de 6 meses.

El Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del parque municipal contempla, fundamentalmente, la prioridad de obras como adecuación de baños, renovación de carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones, y la mejora del baño y de la cocina, en general. Dicho Plan se aprobó con la intención de ejecutar obras no obligatorias para el propietario de las viviendas arrendadas, pero que permitirían la mejora en la accesibilidad y calidad de vida de los inquilinos de Procasa.

Las viviendas que sí se rehabilitarán en el casco histórico, Puntales y Cerro del Moro

Mejoras que sí se producirán en las obras adjudicadas, en segunda licitación, en el casco histórico y en los barrios de extramuros de Puntales y Cerro del Moro

Las primeras 47 viviendas, adjudicadas a la empresa Construcciones Butrón por un importe de 185.920,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, están situadas en calles del centro como San Juan de Dios, San Juan, Fray Félix, Mesón, Santo Cristo, Hércules, San Isidro, Campo del Sur, Regimiento de Infantería, Tío de la Tiza, Venezuela, Mirador, Público, Santo Domingo, Rutilio, Artistas Petróleo y Salvaora, Murallas de San Roque y Gabriela Ortega.

En Puertatierra, las obras de reforma afectan a 50 viviendas municipales situadas en la avenida Alcalde Blázquez y en las calles Grazalema, Olvera, García de Sola, Pueblo Gitano, Adelfas, Carraca, Nelson Mandela, América, Catarroja, García Quijano y Santa Fe. El contrato está a cargo de la empresa Leasan 2007 por un importe de 356.925,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses.