Guillén Moreno, nueva oportunidad para el plan de reforma de viviendas de Procasa

La empresa pública de Promoción y Gestión de Viviendas del Ayuntamiento de Cádiz, Procasa, acaba de sacar a licitación la contratación de las obras de rehabilitación interior en 54 viviendas situadas en el Barrio Guillén Moreno y sus alrededores. Un procedimiento que no se enmarca como una licitación más, sino que también se erige como una nueva oportunidad para activar el Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del parque municipal del Consistorio que, hasta ahora, ha resultado fallido en dos de las tres áreas en las que se dividía esta acción.

De esta forma, como hace unas semanas publicó este periódico, los dos concursos licitados para acometer estos trabajos de rehabilitación en el interior de las casas propiedad Procasa, y al que se podían acoger los inquilinos que cumplieran una serie de condiciones, no recibieron ni una sola oferta para su ejecución. Licitaciones públicas que atendían las peticiones de viviendas situadas, por un lado, en el casco antiguo y, en otro procedimiento, en el Cerro del Moro y Puntales.

De esta forma, de la reforma de las 160 viviendas incluidas en este Plan de Rehabilitación, todavía quedaba por salir a concurso público un tercer lote, éste que contempla las peticiones de 54 casas situadas en las calles Marinero en Tierra, Cal y Canto, Avenida San Severiano, Ciudad de Santander y Avenida de la Sanidad Pública.

El presupuesto base de licitación para realizar estas labores que se acaban de publicar, y que se realizarán con los inquilinos dentro de las casas, es de 402.954,88 euros (impuestos incluidos) y tienen un plazo de ejecución de 6 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 1 de diciembre para presentar sus propuestas.

El Plan de Rehabilitación Interior de Viviendas del parque municipal contempla, fundamentalmente, la prioridad de obras como adecuación de baños, renovación de carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones, y la mejora del baño y de la cocina, en general. Dicho Plan se aprobó con la intención de ejecutar obras no obligatorias para el propietario de las viviendas arrendadas, pero que permitirían la mejora en la accesibilidad y calidad de vida de los inquilinos de Procasa.

Como hemos dicho, a la hora de contratar los proyectos de ejecución, desde Procasa se optó por diferenciar tres zonas distintas de la ciudad, agrupándose las actuaciones localizadas en tres grandes áreas: Casco Antiguo; los barrios Cerro del Moro y Puntales; y el Barrio Guillén Moreno.

Las obras de Guillén Moreno se acaban de licitar y, según confirman fuentes municipales, los concursos para las rehabilitaciones en casco histórico y Cerro del Moro y Puntales que han quedado desiertos, "volverán a salir a licitación próximamente".