El plan de Procasa para reformar su parque de viviendas no recibe ofertas para su ejecución

Una de las acciones en materia de vivienda que anunció el alcalde de Cádiz al poco de tomar posesión de su cargo tendrá que seguir esperando por ahora. El arreglo y reforma interior de las viviendas que son propiedad de la empresa municipal gaditana, Procasa, no han encontrado de momento una empresa que quiera hacerse cargo de esas obras.

Conviene recordar que el Ayuntamiento puso en marcha el procedimiento para que los inquilinos de Procasa que cumplieran una serie de condiciones pudieran solicitar la reforma de sus viviendas o la ejecución de una serie de obras de mejora. El total de beneficiarios en ese plan municipal se contabilizó en 160 viviendas. Y de ellas, Procasa inició el concurso para adjudicar las obras de un centenar de estas casas, situadas sobre todo en los barrios de Loreto y Puntales y en el casco histórico.

El total de viviendas incluidas en estas licitaciones es de 97, quedando a la espera una tercera licitación (o más de una) que incluya las 63 restantes. Pero ninguna de estas viviendas va a ser sometida a obra alguna, al menos por ahora. Y es que Procasa acaba de certificar que los dos concursos licitados no han recibido una sola oferta para su ejecución.

De este modo, seguirá quedando pendiente de ejecutar obras de adecuación de baños, renovación de carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones y la mejora de baño y cocina en general de pisos de Procasa que tengan más de 10 años de antigüedad y no estén incluidos en ningún plan de remodelación de barrio promovido por el Ayuntamiento y cuyos inquilinos tengan unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM y estén al día en los recibos de alquiler y de comunidad.

Para los arreglos en las 50 viviendas de la zona de Loreto y Puntales había presupuestado Procasa un total de 357.150,16 euros, con inversiones en cada piso que oscilaban entre los 1.897,43 euros y los 15.361,77 euros. Y para la zona histórica se había reservado la empresa municipal 129.249,33 euros con los que hacer frente a reformas que oscilan entre los 344,82 euros y los 8.996,03 euros. Todo ello en base a los proyectos individualizados que se han realizado por cada una de esas casi 100 viviendas. En total, por tanto, 486.399,49 euros de inversión para las primeras 97 viviendas, que es una cifra que se situa por debajo de la mitad de ese millón de euros previsto para las 160.

Así las cosas, Procasa tendrá que sacar nuevamente a concurso estas actuaciones, posiblemente con una revisión de los pliegos para despertar el interés de las empresas del sector de la construcción para ejecutar esos arreglos anunciados en 2023 que todavía siguen pendientes. Todo ello mientras se completa la relación de viviendas beneficiarias hasta el total de 160 anunciadas en su día. Y eso teniendo en cuenta que también ha afirmado ya el Ayuntamiento que las 160 viviendas acogidas responden a una primera edición del plan que ya se avanzó que contará con una segunda entrega.