Adjudicadas las obras del Plan de Reforma Interior de viviendas municipales del centro, el Cerro del Moro y Puntales

El espacio público abierto en el Cerro, con el barrio detrás. En el centro, las obras del edificio que levanta Procasa.

El Consejo de Administración de la empresa municipal de la vivienda (Procasa), presidido por Ana Sanjuán, ha adjudicado las obras de las dos primeras fases del I Plan de Reforma Interior de las viviendas municipales, un programa pionero puesto en marcha por este Equipo de Gobierno y cuyo objetivo es “la reforma de las viviendas del parque municipal para la mejora en la accesibilidad y calidad de vida de los inquilinos”.

Las primeras 47 viviendas, adjudicadas a la empresa Construcciones Butrón por un importe de 185.920,01 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses, están situadas en las siguientes calles: San Juan de Dios, San Juan, Fray Félix, Mesón, Santo Cristo, Hércules, San Isidro, Campo del Sur, Regimiento de Infantería, Tío de la Tiza, Venezuela, Mirador, Público, Santo Domingo, Rutilio, Artistas Petróleo y Salvaora, Murallas de San Roque y Gabriela Ortega.

Por otro lado, se ha adjudicado a la empresa Leasan 2007 por un importe de 356.925,56 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses, las obras de reforma de 50 viviendas municipales situadas, principalmente, en los barrios de Cerro del Moro y de Puntales y en otras zonas de extramuros. Las viviendas en las que se actuará están ubicadas en la avenida Alcalde Blázquez y en las calles Grazalema, Olvera, García de Sola, Pueblo Gitano, Adelfas, Carraca, Nelson Mandela, América, Catarroja, García Quijano y Santa Fe.

Ana Sanjuán ha explicado que “entre las actuaciones que se contemplan con estos trabajos está la adecuación de los baños, renovación de la carpintería exterior, supresión de humedades, adaptación de instalaciones, y la mejora de baño y cocina en general”.

Para la presidenta de Procasa, “este plan persigue dignificar las condiciones de los inquilinos de las viviendas municipales ya que, además de nuestra gestión encaminada a la generación de vivienda en la ciudad también está en mejorar las viviendas que están dentro del parque municipal gracias a este novedoso plan”.