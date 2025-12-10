Promotoras sevillanas copan el mercado inmobiliario en Cádiz

A pesar de la escasez de suelo disponible, Cádiz se ha convertido en una ciudad atractiva para las empresas inmobiliarias, ya que pueden ofrecer un producto de alto valor que se vende con cierta rapidez, lo que hace que el mercado se esté moviendo constantemente. La oferta se diversifica por dos vías: los grandes suelos pendientes de desarrollo y las rehabilitaciones de pequeñas fincas, que hacen que estas salgan del abandono. En los últimos años, las firmas sevillanas están copando gran parte de los proyectos en desarrollo.

Aunque los más conocidos son el Grupo Q o ABU, que manejan los grandes proyectos que se están realizando en extramuros, otra serie de empresas como Agata Homes, Zitizen, PJMD, Galia, GS o Gaesa Cooperativas han desarrollado o desarrollan en la actualidad proyectos inmobiliarios en Cádiz.

El mayor ejemplo del negocio que están realizando las promotoras sevillanas en la ciudad de Cádiz es el grupo ABU con tres proyectos. Así, la primera de sus promociones se entregó durante la pasada primavera. Su nombre es Residencial Las Cortes, con 51 viviendas situadas en la esquina entre la avenida de la Sanidad Pública y la avenida de Huelva. Por su parte, están cerca de su finalización las obras del Residencial Bahía Blanca. El proyecto de mayor calado es la construcción de la Torre ABU en los antiguos depósitos de tabaco, con 20 plantas y 97 viviendas.

Por su parte, el Grupo Q tiene en marcha la construcción de 110 viviendas protegidas y de renta libre en Los Chinchorros, en el edificio que se quedó a medio terminar. Junto a ello, anteriormente ya construyó 15 viviendas en el barrio de Puntales. Además, tiene pendiente arrancar la operación del solar del barrio de Loreto que le adquirió a la Junta de Andalucía, en donde irán unas 200 viviendas.

Otra serie de promotoras sevillanas manejan operaciones mucho menos pretenciosas, pero con el mismo objetivo de ir quedándose con las oportunidades que ofrece el mercado gaditano. Así, una de ellas es Agata Homes, que está construyendo dos promociones en Cádiz: una de nueve pisos en la calle Cristo de la Misericordia y otra de 15 viviendas en la plaza de San Juan de Dios.

Otra empresa sevillana como Zitizen ha anunciado la construcción de 15 viviendas de dos y tres dormitorios en la calle Adolfo de Castro, en pleno barrio del Mentidero. Actualmente, solo quedan cuatro pisos disponibles, con precios que van desde los 245.000 euros hasta los 335.000 euros. La entrega será en el cuarto trimestre de 2027.

Otra promoción en proyecto la realizará la empresa sevillana PJMD Real State SL. Se ubicará en la calle Escalzo, 11 y contará con seis apartamentos de uno y dos dormitorios.

Estas operaciones incipientes se unen a las que han realizado otras empresas sevillanas en los últimos años. Un ejemplo de ello es el Grupo Galia, que construyó 30 viviendas en la antigua carpintería que se encontraba en la esquina entre las calles Enrique de las Marinas, Gravina y Ustáriz.

Por su parte, el Grupo GS finalizó durante la pasada primavera las obras del Residencial GS Bahía Blanca, en la calle Juan Ramón Jiménez. A estas hay que sumar las 16 viviendas que edificó el grupo Vodell en la calle Flamenco o las 36 viviendas que hizo Gaesa Cooperativas en Santa María, José Cubiles, Marqués de Cádiz y San Vicente.