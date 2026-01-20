El rector de la Universidad de Cádiz refuerza en Split el liderazgo de la UCA en la Alianza SEA-EU

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha participado esta semana en la reunión de rectores de la Alianza Europea SEA-EU, celebrada durante dos días en la ciudad de Split (Croacia). Este encuentro estratégico ha servido para avanzar en las principales líneas de trabajo del consorcio y consolidar la hoja de ruta de la alianza en su próxima fase de desarrollo.

La reunión dio comienzo el lunes con el acto inaugural de Science Comes to Town, una iniciativa europea destinada a acercar la ciencia a la ciudadanía y a convertir las ciudades en espacios abiertos de conocimiento, innovación y participación social.

Durante las distintas sesiones de trabajo, los rectores abordaron cuestiones clave vinculadas al proyecto SEA-EU Next, entre ellas la definición de su misión, los próximos pasos estratégicos y el estado de avance del programa conjunto de doctorado en Marine and Maritime Sciences and Technologies.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el análisis de los títulos conjuntos de la alianza y su sostenibilidad futura. En este ámbito, la Universidad de Cádiz, como institución coordinadora de SEA-EU, desempeña un papel especialmente relevante al liderar dos programas estratégicos: el Máster Conjunto en Gestión y Logística Portuaria (MIPMAL) y el Grado Conjunto en Economía Azul Sostenible (SeaBluE). Ambos títulos cuentan ya con estudiantes de primer curso que se están formando actualmente en Cádiz, integrados plenamente en la vida académica y universitaria de la UCA.

Asimismo, los rectores debatieron sobre la estructura de financiación de las próximas cohortes, el estatus legal de la asociación SEA-EU y la propuesta de cuota de la Alianza para el año 2026, aspectos clave para garantizar la estabilidad y proyección a largo plazo del proyecto.

La participación del rector Casimiro Mantell en este encuentro refuerza el liderazgo de la Universidad de Cádiz en la gobernanza de SEA-EU y pone de manifiesto su compromiso con la transformación de la educación superior europea, a través del impulso de titulaciones conjuntas, la cooperación académica internacional y un modelo de universidad cada vez más abierta, innovadora y conectada con la sociedad.