Reclaman el contacto directo del recién nacido con las madres en el hospital de Cádiz

El Comité Multidisciplinar de Lactancia Materna del hospital Puerta del Mar, formado por un colectivo de profesionales del centro sanitario, está empeñado en lograr que los recién nacidos y sus madres tengan un contacto directo y permanente desde el mismo momento del parto. La no separación de ambos, una práctica conocida popularmente como ‘piel con piel’, se lleva a cabo con normalidad, siempre que no exista algún contratiempo sanitario que lo impida, en los partos vaginales, pero aún no en las cesáreas, donde la madre es separada del hijo durante el periodo que pasa en la sala de reanimación. Fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) explican a este periódico que es un tema que la dirección del hospital está trabajando para “abordarlo” en un futuro.

Apoyado por el colectivo ciudadano Red Matriz, este comité interno de profesionales llevó la iniciativa a la web de recogida de firmas Change.org, sin que su petición haya sido atendida de momento por los máximos responsables del hospital, que también han recibido cartas con la propuesta de parte de este comité y del colectivo Red Matriz.

La matrona Bárbara Moreno ejerce de portavoz de este Comité de Lactancia Materna, formado por las propias matronas, enfermeras de maternidad, pediatras, residentes o auxiliares, y que nació hace unos años para reivindicar, como su propio nombre indica, el fomento de la lactancia materna.

Con el tiempo, a los beneficios evidentes de dar el pecho a los bebés se unieron los no menos importantes beneficios que se atribuyen al hecho de que madre y recién nacido estén en contacto permanente desde que se produce el parto y si no hay nada que lo impida. Así, como recuerda Bárbara Melero, se han ido dando pasos importantes como el hecho de que el pediatra realice la primera valoración del recién nacido apoyado ya en su madre, sin ser trasladado a la cama térmica. A partir de aquí, madre e hijo siguen juntos en su paso a la habitación.

Pero esto ocurre únicamente en el Puerta del Mar, según explica este colectivo, en los partos naturales, pero no en las cesáreas. En ellas, el bebé se entrega a la madre de inmediato, pero solo hasta que ella es trasladada a la URP, a la Unidad de Reanimación Postoperatoria, para que se pueda recuperar de la anestesia epidural con la que se realiza la intervención quirúrgica.

El centro sanitario de la capital gaditana tiene en este punto un problema de infraestructura, como señala la matrona Moreno: “A nosotros la dirección lo que nos dice es que no tenemos una URP específica para nuestra área, y que no pueden mezclar a un recién nacido con un señor que se ha operado de la próstata, o con una mujer que está con una cadera recién operada, por el riesgo infeccioso que puede conllevar para un recién nacido. Y por la intimidad y, también, porque la mujer, como no se puede mover mucho, pues también necesita de un profesional que la acompañe en el inicio de la lactancia. Y no hemos conseguido avanzar en ese sentido”.

Bárbara Moreno recuerda los “múltiples beneficios” que tiene esta práctica para la madre y el bebé, como reflejan diversos estudios de especialistas y profesionales.

Fuentes del Servicio Andaluz de Salud consultadas por este periódico señalaron que la dirección del hospital gaditano estudia la forma de poner en práctica esta iniciativa: “Es un tema que se ha abordado en su comisión de humanización y se está trabajando en la organización interna para poder abordarlo”.