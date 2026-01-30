El Real Club Náutico de Cádiz también ofrece sus buzos para rescatar a La Galeona

El Faro de La Galeona, sin la imagen de la Virgen del Rosario en una imagen del pasado jueves 29 de enero.

El Real Club Náutico de Cádiz ha puesto a disposición de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz los medios técnicos y humanos de la entidad, incluidos los de su escuela de buceo, para colaborar en las labores de rescate de la imagen de La Galeona, derribada de su pedestal en el Faro de las Puercas por el fuerte temporal de los últimos días.

La intervención tiene como objetivo la recuperación de esta imagen de la Virgen del Rosario, una escultura de bronce que fue arrastrada por el fuerte oleaje y las adversas condiciones meteorológicas.

La junta directiva del Club ha trasladado personalmente este ofrecimiento a la presidencia de la Autoridad Portuaria, mostrando la plena disposición del club para colaborar de manera coordinada con las administraciones competentes en una actuación que combina la seguridad marítima, la protección del patrimonio y el cuidado del entorno portuario.

Numerosos socios han ofrecido desinteresadamente sus embarcaciones para este objetivo, y los instructores y alumnos de la escuela de buceo también se han brindado a bucear en la zona en cuanto las condiciones de viento y visibilidad permitan hacerlo con toda seguridad.

En caso de que localizaran la escultura lo comunicarán a la Autoridad Portuaria para que sea ella quien autorice la extracción, o en su caso disponga los medios técnicos profesionales que considere oportunos para ello.

Desde el Real Club Náutico de Cádiz se destaca que esta colaboración se enmarca en el compromiso histórico de la entidad con la Bahía y con Cádiz, poniendo al servicio de la ciudad la experiencia, los recursos técnicos y la capacitación de los profesionales vinculados a su escuela de buceo, habituados a trabajos subacuáticos en el entorno portuario.

El club queda a la espera de las indicaciones de la Autoridad Portuaria y de los organismos responsables de la operación para activar, si así se requiere, los medios necesarios y sumarse a los trabajos de recuperación de esta pieza simbólica del frente marítimo gaditano.