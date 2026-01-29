La Virgen del Rosario desaparece del Faro de La Galeona en medio de la borrasca Kristin en Cádiz

Los vientos huracanados de hasta 80 kilómetros por hora con los que ha castigado a la Bahía de Cádiz la borrasca Kristin han arrebatado a la Virgen del Rosario que presidía el Faro de La Galeona, antes llamado de Las Puercas. Al menos es esta explicación la que parece más probable a que en medio del temporal haya sido robada la copia en bronce de la imagen que se custodia en el convento de Santo Domingo y navega con el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, cuando da la vuelta al mundo. Aunque todo es posible. Hace unos días desapareció una estatua de bronce de Severiano Ballesteros de su pueblo natal en Cantabria. Si fue el viento el que la derribó, en la escollera del arrecife debe estar.

La iniciativa de colocar la imagen de la patrona en el arrecife del Faro de Las Puercas fue iniciativa de la Autoridad Portuaria, en tiempos de Rafael Barra, del dominico Vicente Díaz y del periodista de Diario de Cádiz Emilio López, que planteó tal posibilidad en el pregón que ofreciera a la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad, dando paso así a una iniciativa que culminó con la realización de esta copia en bronce y su entronización en el faro junto a la Alameda.

Este proyecto permitió además que la ciudad conservara una copia de la Virgen que se encuentra en Santo Domingo "por si alguna vez hiciera falta para algo".

La imagen se recuperará cuando las condiciones del mar mejoren

La Autoridad Portuaria explica tuvieron constancia este miércoles de la desaparición de la copia de la virgen de su pedestal y explican que están a la espera de que mejoren las condiciones meteorológicas para que los buzos puedan buscarla alrededor del arrecife. En el caso de que no se encontrara, explican que estan en contacto con el padre pascual para volver a fundirla y reponerla a la mayor brevedad posible.