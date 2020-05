El puerto de Cádiz habría necesitado un año de treguna en las muchas vicisitudes que ha pasado para consolidar su proyecto para este siglo XXI que ha traído consigo una pandemia que ha dejado paralizada a la humanidad. Todos los sectores económicos se han visto contagiados por este virus. Muchos han perdido la vida y otros muchas personas y empresas han quedado seriamente dañadas y están pendientes de sus secuelas reales a medida que se impone esa nueva normalidad.

El sector marítimo es uno de los que ha podido capear el temporal porque el transporte de mercancías ha sido considerado eventual, esencial, vital, sobre todo para garantizar el abastecimiento de una población que, presa del pánico, lo primero que pensó fue en llenar sus despensas.

La situación se va normalizando y el puerto estudia cómo seguir adelante. El de Cádiz necesita vender al exterior sus futuras infraestructuras. Necesita contarle al mundo que ya tiene clientes suficientes para mantener en pie el proyecto de la primera fase de su nueva terminal de contenedores. Pero el corvid-19 ha frenado las citas internacionales en las que, cara a cara, los representantes de los distintos puertos del mundo se batían en duelo para ver quién se hacía con la mejor presa.

Por fortuna, el covid no ha podido de momento con las nuevas tecnologías y ese contacto cara a cara entre comerciales se ha visto sustituido por fríos videoencuentros y frías telereuniones en las que el representante de cada puerto se ha convertido en un mero busto parlante desprovisto de muchas de sus armas que le solían llevarse, en muchas ocasiones, el gato al agua.

Así, las limitaciones de movilidad y celebración de eventos con concentraciones de personas impuestas por el estado de alarma declarado el pasado 15 de marzo con motivo de la alerta sanitaria del COVID-19 ha modificado sustancialmente el plan de comercialización previsto por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) para 2020.

El departamento comercial mantiene el contacto directo con usuarios, especialmente con los consignatarios de cruceros para compartir información sobre este tráfico, especialmente afectado por la alerta sanitaria, al prohibirse el atraque en todos los puertos del país.

En este sentido, la comunicación con las navieras internacionales, tal y como refleja hoy la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en una nota, también es fluida y transmiten incertidumbre de cara a los próximos meses, ya que tienen que conjugar las normativas y restricciones impuestas por cada país en materia sanitaria y de fronteras, entre otras cuestiones.

Como parte de Suncruise Andalucía y en colaboración con el resto de Puertos de Interés General del Estado en Andalucía, el puerto de Cádiz ha mantenido diversas reuniones virtuales para compartir información sobre los nuevos protocolos internacionales para el tráfico de cruceros y también para avanzar en la posibilidad de abrir un itinerario por España.

También ha colaborado de manera activa con la mesa de turismo virtual, organizada de manera muy acertada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz, con la participación de algunos de los representates del sector turístico de la provincia de Cádiz.

Y para intentar seguir con esa nueva normalidad, la próxima semana, la Autoridad Portuaria va a convocar una sesión virtual del Observatorio de Cruceros en el que se abordarán todas estas iniciativas y también se pulsará, como viene siendo habitual en estas reuniones, la situación del sector en aras de colaborar e impulsar mejoras.

Por otro lado, en coordinación con Puertos del Estado, se ha revisado el plan de ferias y eventos del sistema portuario español. Hasta la fecha se han pospuesto 7 eventos que no van a poder celebrarse debido a las restricciones del estado de alarma. Se mantiene, no obstante, la Seatrade Med prevista este año en Málaga para el mes de septiembre.

Asimismo, respecto a las misiones internacionales previstas para 2020 con Extenda, el Puerto de la Bahía de Cádiz ha decidido aplazar las fechas al último trimestre del año.

Por otra parte, pese a las restricciones de movilidad y gracias a las nuevas tecnologías, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha podido conocer la realidad actual del negocio logístico y del transporte internacional gracias a varias reuniones virtuales convocadas por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, donde representantes de países latinoamericanas y europeos han expuesto la situación por la que atraviesan en estos momentos.

También ha participado en un encuentro online en el que se ha abordado el panorama del sector logístico en Colombia y en otro con ponentes expertos en sectores de interés para el puerto como las energías renovables, el mercado offshore y el sector marítimo y de la reparación naval.

Cabe recordar que en el mes de enero, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz estuvo en el encuentro empresarial entre Andalucía y Portugal, celebrado en Lisboa, los días 14 y 15 de enero. Del 20 al 22 de enero, participó en Dusseldorf, el mayor evento europeo del sector náutico deportivo y del 23 al 24 de enero, en Fitur.

En el mes de febrero el puerto gaditano estuvo presente, del 4 al 7, en la Fruit Logistica de Berlin y a principios de marzo, del 5 al 6, la APBC participó en la Executive Partner Conference 2020 de CLIA, en Londres.

A partir de ahí, el calendario se ha visto afectado por la crisis del COVID19.

La APBC tenía cerrada su participación del 17 al 19 de marzo en la Intermodal South America, feria internacional de transporte de mercancías, logística y comercio exterior en Brasil, que ha sido trasladada al mes de agosto.

Del 21 al 23 de abril, como cada año, la Autoridad Portuaria tenía planificado asistir a la Seatrade de Miami, que se ha cancelado, sin fecha de momento. Si entras en la web, ya está anunciada la de 2021.Para mayo estaba prevista una misión comercial a Argentina y Uruguay, que de momento, se ha aplazado sin fecha.

Del 26 al 28 de mayo estaba previsto asistir a Breakbulk en Bremen, y se ha aplazado al 29 septiembre hasta el 1 de octubre.

Del 16 al 18 de junio todo apunta, aunque aún no hay confirmación oficial, a que se cae también la Transport Logistic de China (Shangai), a la que estaba previsto asistir, pero que en estos momentos está pendiente de confirmar según evolucione la crisis.

La SIL de Barcelona se ha pasado del mes de junio al 15-17 de septiembre, fecha coincidente con la Seatrade Med, que este año acoge Málaga, en la que el puerto de Cádiz tiene previsto participar.

En octubre, en principio, se mantiene la participación en Fruit Attraction y en noviembre, en el Cruise Summit.

No obstante, dadas las circunstancias, es muy complicado confirmar cuál será el calendario de misiones comerciales y asistencias a ferias en el presente ejercicio, ya que no sólo dependerá de que la organización mantenga o no el evento, sino también, de las medidas de movilidad que se impongan en España y en otros países, además, obviamente, del sentido común.

El puerto de Cádzi admite que busca y explota otras vías de contacto telemáticas con clientes, proveedores, posibles inversores, al mismo tiempo que se están analizando otras posibilidades de promoción que no requieran el desplazamiento físico ni el contacto directo, que se retomarán tan pronto sea posible y siempre y cuando se pueda garantizar la salud de los participantes.