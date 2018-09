El puerto de Cádiz insiste con Marruecos en busca de nuevas conexiones por mar

Si es cierta esa máxima de que el que la sigue la consigue, el puerto de Cádiz merece recuperar pronto alguna conexión martíma con la vecina Marruecos. Si, hace ahora casi un año, una expedición gaditana cruzaba el Estrecho en busca de oportunidades, ayer una delegación marroquí del sector naval, portuario y logístico fue recibida ayer por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).En una misión inversa organizada por Extenda dentro de la Inversión Territorial Integrada (ITI) para la provincia de Cádiz, el presidente de la APBC, José Luis Blanco, recibía a primera hora de ayer a la comitiva, formada por los máximos representantes de una decena de empresas privadas del sector naval y logístico e instituciones públicas, entre las que se encuentra la Autoridad Portuaria de Casablanca. El objetivo del encuentro, como reconocía el propio presidente en una nota, no es otro que recuperar el tráfico portuario entre Cádiz y Marruecos, porque “por su situación geoestratégica, sus conexiones marítimas y terrestres, la capacidad técnica y de infraestructuras del puerto y la capacidad profesional de los servicios y la comunidad portuaria, el puerto de Cádiz es la mejor opción para la conexión del país vecino con Europa”.Con objeto de dar a conocer con detalle las opciones que Cádiz presenta en el tráfico marítimo, la jefa del Departamento Comercial, Kate Bonner, realizó una presentación pormenorizada con las infraestructuras, servicios y soluciones logísticas a aportar. Tras ella, Jesús Otero, CEO de Europea Group y Patrono de la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Derecho Aduanero, se hizo cargo de una exposición técnica sobre La Unión Europea y Reino de Marruecos, una relación más que comercial”.Las siete empresas españolas participantes en esta misión comercial pudieron intercambiar contactos, resolver dudas y completar información con sus colegas marroquíes en un networking previo a una visita por las instalaciones portuarias y por el astillero de Navantia en Puerto Real.Cabe recordar que el puerto de la Bahía de Cádiz ha mantenido históricamente conexión marítima con Marruecos hasta el año 2014 y desde entonces la recuperación de este tráfico se ha convertido en un objetivo primordial para el puerto, como reconoce la propia APBC en una nota remitida a este periódico.En este sentido se han realizado numerosos contactos institucionales y mantenido reuniones con empresas del sector, tanto españolas como marroquíes, además de varias visitas al país vecino. La última de ellas en octubre del pasado año, de donde surgió la organización de realizar una misión inversa para que las empresas alauitas conocieran in situ el puerto gaditano.El puerto de Cádiz ofrece una situación geoestratégica con desviación cero sobre las grandes rutas marítimas del mundo, interconectividad por tierra, mar y aire, con un aeropuerto internacional, puerto, autovías y autopistas.Está preparado para atender cualquier tipo de tráfico, no sólo el tráfico rodado que hasta el año 2014 se mantuvo en línea regular con Marruecos, sino también pesca, contenedores, graneles, cruceros, incluso reparación naval e industria off shore.El tráfico de contenedores, con la puesta en servicio de la nueva terminal, así como las próximas conexiones ferroviarias tanto a la terminal de contenedores como al muelle de la Cabezuela-Puerto Real, y el dragado de profundización de la canal, mejorarán aún más este posicionamiento.