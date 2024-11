El puerto de Cádiz sólo recibirá a un crucero Disney el año que viene

Cádiz/El puerto de Cádiz está acostumbrado a recibir escalas de los cruceros de las navieras más importantes del mundo.

Cada una con sus peculiaridades resultan, en mayor o menor medida, más o menos atractivos, siempre resultan singulares a la vista de los gaditanos que ya están más que habituados a la presencia de estas gigantescas embarcaciones que han convertido en Cádiz en el segundo puerto más importante de la Península Ibérica en el número de escalas y el tercero en cuanto al número de cruceristas.

Llaman mucho la atención, sobre todo, aquellas características no sólo más pintorescas sino aquellas que desde cierta lejanía son algo más apreciables desde cualquier punto de Canalejas. Eso ocurre con los impresionantes toboganes con los que cuentan muchos de estos cruceros que visitan Cádiz a lo largo del año.

Y hablando de toboganes, especialmente curioso es The Blaster, una de las atracciones del crucero Navigator of the Seas, de Royal Caribbean International. Esta atracción mide 244 metros y está considerado el tobogán más largo del mundo. Y se da la circunstancia de que este buque no sólo ha pasado ya en varias ocasiones por el puerto de Cádiz sino que, incluso, ha pasado por boxes en los diques de la factoría de reparaciones de Navantia ubicados en la capital.

Otras características que pueden resultar más o menos atractivas para los ciudadanos a primera vista pueden ser no sólo la altura de los buques (algunos de ellos pueden superar incluso las 15 cubiertas), sino también la longitud (algunos ya superan llos 330 metros de eslora) sino también el color de su casco. En este aspecto son especialmente atractivos los que tienen un casco oscuro, que resultan más parecidos a los míticos trasatlánticos como el Titanic. Entre ellos destacan los de la naviera Holland America Line, que suele ser una de las navieras más fieles con el puerto de Cádiz a lo largo de los últimos años.

Cascos para todos los gustos

Y ya, a partir de ahí, van las extravagancias de otras muchas compañías que acuden al arte y a los colores para que sus navíos sean conocidos y admirados por todo el mundo. Qué decir de los buques de la saga germana de los Aida o los de la familia Mein Schiff, que ya cuenta con siete miembros y que se han convertido ya en clásicos del puerto gaditano.

Pero, sin duda, se llevan la palma los buques pertenecientes a Disney Cruises. Estos barcos no sólo cuentan con esos románticos cascos oscuros sino que los personajes de la factoría están presente tanto en el interior del buque como en su exterior y es fácil encontrarse a un simpático Goofy pintando el casco o un Mickey Mouse saludando desde su chimenea a la ciudades que les recibe cada año.

Despedida con música incluida

Y ya para rizar el rizo, este tipo de buques de esta famosa factoría tan querida por peques y no tan peques tienen la simpática costumbre de despedirse de todos aquellos puertos que vista con una sirena que interpreta alguna sintonía muy reconocible de la familia Disney.

Pues este 2025, de momento, sólo ha trascendido que nos visitará un único buque de Disney Cruises, el Disney Fantasy, que hará su aparición en Cádiz durante la primavera. Llegará a Cádiz, más concretamente, y si los planes no cambian de aquí a entonces el 15 de mayo, dos días antes de llegar a su puerto de destino final que será Barcelona.

Este trayecto, en el que Disney Cruise ha tenido la deferencia de incluir a Cádiz, tendrá una duración de 13 noches, con salida desde Cabo Cañaveral, en Florida, y final en la Ciudad Condal, tras una larga travesís en la que se cruza el Atlántico.

Miedo a los atentados

Sobre los horarios aún no ha trascendido demasiado porque Disney Cruises se cuida mucho en no avanzar, en la medida de lo posible, las fechas de sus atraques con demasiado tiempo de antelación por miedo a los atentados terroristas. Esta es una de las peculiaridades que distinguen a esta compañía de las restantes.

Y no sólo eso, ya que debido a que su principal clientela son las familias con niños, se curan mucho en salud a la hora de seleccionar a su personal, a los que exigen pasar un filtro de registros de pederastia en sus países de origen y, además, deben aceptar que alguien de Recurso Humanos de la compañía sea "amigo" en sus perfiles en las redes sociales, por si observan algún comportamiento que pueda resultar inapropiado para gente que trabaja con un público mayoritariamente infantil.

De ahí que la factoría podría incluso sorprender con alguna visita más para este 2025, pero, de momento, sólo consta la visita del Disney Fantasy, que visitará Cádiz durante la próxima privamera.

Desde Puerto Cañaveral a Barcelona pasando por una isla privada

El buque llegará, como casi siempre suele ocurrir, con un pasaje eminentemente yanqui, aunque son muchas las nacionalidades que suele llevar a bordo. El Disney Fantasy saldrá en esa ocasión de Puerto Cañaveral, desde allí tirará para Cayo Castaway de Disney, una isla paradisíaca de ensueño montada sólo para cruceristas de Disney Cruise Line.

Allí, en medio del Pacífico, las familias que llegan allí a bordo de un Disney pueden nadar en sus playas de arenas blancas y aguas cristalinas, hacer snorkel, andar en bicicleta, hacer kayak y muchas actividades más. Al menos todas aquelas a las que les dé tiempo, en esta ocasión, entre las ocho y media de la mañana y las seis de la tarde, momento en el que el Disney Fantasy abandonará Cayo Castaway.

Los niños salen de allí con ganas de volver después de probar sus toboganes o de socializar con niños de todo el mundo dentro de sus clubes exclusivos.

Mickey Mouse se convierte en la imagen más carismática de la factoría Disney, al menos en su flota de cruceros. / Ramón Núñez

La playa de Cayo Castaway es totalmente privada y los adultos beben cócteles mientras toman el sol y disfrutan de masajes. Algo que se presupone inolvidable.

Sin pisar tierra firma durante unos días

De ahí, vuelta a la realidad, o al menos a la realidad que se vive dentro de los barcos Disney. Y para sacarle el máximo jugo al barco, los pasajeros del Disney Fantasy tendrán que estar preparados para no pisar tierra durante ocho días y siete noches, una vez que abandonan territorio americano. El día 8 de mayo embarcarán y no volverán a cruzar la escalerilla de embarque hasta el día 14 de mayo, que atracarán en tierras lusas.

Azores, Lisboa, Cádiz y Barcelona

En ese momento llegarán más concretamente a Ponta Delgada (Azores), en Portugal. A partir de ahí, un día más de navegación, antes de llegar a Lisboa donde sólo permanecerán algo más que mediodía, ya que sobre las cuatro de la tarde ponen rumbo a Cádiz, donde está previsto que llegue el día 15 de mayo, sobre las once de la mañana. Disney dice aquí a modo de resumen que "Esta ciudad andaluza de 3.000 años de antigüedad es conocida por sus playas de verano, sus estrechas calles adoquinadas y sus emblemáticas plazas". Y en el apartado de "Algunas cosas para ver y hacer" en Cádiz dicen de manera textual dirigiéndose a su pasaje: "Ríndete a las espectaculares vistas panorámicas de la ciudad desde Torre Tavira. Déjate sorprender por el Teatro Romano, el segundo teatro romano más grande del mundo. Deléitese con la belleza arquitectónica de la Catedral de Cádiz."

Y tras la visita a Cádiz, donde tan sólo permanecerán durante siete horas, pondrán ya rumbo a Barcelona, donde llegarán, tras un día completo de navegación, el 17 de mayo de 2025.

