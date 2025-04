Las dudas de Garitano para el partido entre el Deportivo y el Cádiz CF

Cádiz/El Cádiz CF se desplaza este fin de semana al noroeste peninsular para afrontar el partido contra el Deportivo de La Coruña correspondiente a la 34ª jornada de LaLiga Hypermotion que se disputa el domingo 6 de abril en Riazor (a partir de las nueve de la noche). El conjunto amarillo se presenta en territorio gallego después de haber perdido cinco de los últimos seis puntos tras la derrota (2-1) en el terreno del Tenerife y el empate (0-0) en casa frente al Eibar. Ese frenazo en seco complica sus aspiraciones de acceder a la fase de ascenso a Primera División.

La discreta actuación colectiva e individual en el reciente encuentro ante el cuadro guipuzcoano hacen pensar en la posibilidad de que Gaizka Garitano acometa cambios en la alineación. En ese caso, habría que ver el alcance de las variaciones.

Ante el Eibar, el centro del campo no funcionó con la pareja formada por Fede San Emeterio y Rubén Alcaraz. La lógica indica que habrá al menos una novedad en el duelo ante el Deportivo. Moussa Diakité tiene muchas papeletas para volver al once en el puesto de pivote defensivo y la gran duda es si el técnico mantiene a Alcaraz o se inclina por otro efectivo que saldría entre Álex Fernández y Gonzalo Escalante. El argentino no parece gozar de la confianza del actual técnico, con el que no aún ha sido titular.

Al ejercer el Cádiz CF de visitante, la duda es si el entrenador se inclina por un bloque con un rasgo más defensivo que afectaría en especial a las bandas. En Tenerife no le salió bien la apuesta conservadora y tuvo que rectificar con un par de movimientos en el descanso cuando, con un 1-0 en contra y sin tiros a puerta, se quedaron en el vestuario José Joaquín Matos y Rubén Sobrino y entraron Óscar Melendo y Carlos Fernández.