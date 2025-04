Una guía de la Semana Santa de Cádiz nacida tras el mostrador

No es un libro “para eruditos” ni entendidos en la materia cofradiera, y sí para el público en general y cualquiera que quiera saber, de una simple lectura, qué es la Semana Santa de Cádiz y cuáles son sus peculiaridades y puntos fuertes. Por qué hoy sale a la calle lo que sale, y como sale, de Viernes de Dolores a Domingo de Resurrección. No es un compendio de tecnicismos, lenguaje enrevesado y enfoques académicos, sino una guía de fácil lectura, que aporta datos históricos y vivencias personales y que refleja toda una vida, la de Miguel Ángel Castellano, vinculada al mundo de las hermandades y al arte que emana de ellas.

No es raro, por ello, que el autor del libro confiese que esta guía de la Semana Santa de Cádiz editada por Ediciones Mayi nació “detrás del mostrador”. No de cualquier mostrador, sino del recordado horno La Torre, en la calle del mismo nombre, que regentó la familia Castellano con Miguel Ángel despachando mañana y tarde hasta que a principios del siglo XXI llegó la hora de cerrar “porque no supimos adaptarnos a los tiempos”.

En ese mostrador empezó a conocer este gaditano la riqueza de la Semana Santa, la valía de muchas de las imágenes y numerosos elementos procesionales que conservaban las cofradías. Y es que como clientes de la Torre tenía Miguel Ángel a Bernardo Periñán, a Ángel Mozo y a tantos otros que al ir por el pan o por los dulces mantenían una conversación, de la que empezaron a llegar recortes de prensa y fotocopias de artículos y demás material que a día de hoy, como buen amante de la historia, sigue conservando en “cajas y cajas que cuando yo muera las tirarán”, piensa en voz alta.

La guía de la Semana Santa que ha escrito Miguel Ángel Castellano busca corregir esa mala costumbre que tiene Cádiz de no escribir libros sobre Semana Santa “como sí ocurre en otros lugares de Andalucía”. “Siempre he considerado que nuestra Semana Mayor necesita de plumas autorizadas que actualicen todo lo concerniente a nuestras cofradías, pues la renovación estética experimentada en estos últimos años queda patente en los cortejos procesionales que recorren nuestras calles”, afirma el autor en la introducción de su libro, donde sí destaca el reciente trabajo realizado por Carlos Maura.

Portada del libro de Miguel Ángel Castellano sobre la Semana Santa de Cádiz.

Esos inicios tras el mostrador maduraron, ya veterano, cuando las circunstancias de la vida le obligaron a ‘mudarse’ a otro mostrador, el de la librería La Marina en la calle San Francisco. Otro histórico del comercio de la ciudad donde Miguel Ángel dejó huella. Allí pudo entrar de lleno con la Cultura, con el mundo de los libros que tanto le apasiona, y con mucha gente culta que le abrió nuevos caminos de pensamiento y nuevas nociones artísticas e históricas.

Y finalmente vendría la jubilación, que le dio la oportunidad que quizás le faltaba: el tiempo que requiere adentrarse en archivos y bibliotecas para buscar documentación nueva, pistas sobre las que seguir una teoría, o detalles hasta ahora desconocidos que vienen a enriquecer la Semana Santa gaditana.

“En el libro van a encontrar una descripción amplia y amena de todo lo que envuelve a nuestra Semana Santa y a las cofradías. Cualquiera que tenga alguna duda o que quiera descubrir alguno de los misterios de nuestra Semana Santa, en este libro va a encontrar lo que busca. Es como un vademecum que contiene todo lo que engrandece a nuestra Semana Santa”, desgranó en el acto de presentación Miguel Ángel Morgado, que destacó el modo en que está escrita esta guía semanasantera de Cádiz. Por un gaditano que se confesó enamorado de su ciudad, y que en el acto de presentación dedicó sus últimas palabras, y el aplauso final de la sala, a un gran amigo y un cofrade “al que la ciudad le debe un merecido homenaje”: José Luis Ruiz Nieto-Guerrero, a buen seguro presente también de alguna forma en esta obra.