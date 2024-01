El puerto de Cádiz deja atrás un año con cifras difíciles de superar

2024 se presenta como un año crucial en el que el puerto de Cádiz deberá intentar no morir de éxito. Despide un 2023 con cifras récord en buena parte de sus tráficos, entre los que destaca un incremento de un 72% en el número de cruceristas algo posiblemente impensable para nadie.

Se queda atrás la pandemia y, a medida que más se aleja por mucho que se esté pensando incluso en recuperar las mascarillas en los medios de transporte para evitar el contagio de virus que afectan, sobre todo, al tracto respiratorio, los barcos van cada vez más llenos.

Son ya muy pocas compañías las que siguen dejando cabinas sin ocupar en previsión de que se pudiera detectar algún caso o algún brote de coronavirus o de cualquier enfermedad contagiosa a bordo durante el trayecto. Tanto es así que durante muchos meses las compañías más previsoras llegaban a reservar cubiertas enteras para aislar a aquellas personas e incluso grupos de personas que presentaran síntomas típicos del tan temido covid.

Eso provocó que durante ese tiempo muchos de los cruceros que llegaban a ciudades como Cádiz atracaran con tan sólo un 60% de su pasaje para intentar en la medida de lo posible las grandes concentraciones a las que ya, poco a poco, se le ha ido perdiendo el miedo.

De todo esto se deduce que si la Autoridad Portuaria tiene previsto que este año recién estrenado lleguen al puerto gaditano, como mínimo, el mismo número de cruceros, estos amarrarán con más cruceristas a bordo de lo habitual en los últimos meses. Así que las expectativas hacen pensar que el puerto que preside Teófila Martínez volverá a arrojar cifras de récord para el año que viene, sobre todo, en lo referido al número de cruceristas.

Los tráficos de 2023

Pero hablando en cifras generales, según indica la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, (APBC) el tráfico total general ha crecido un 0,53% en 2023, alcanzando los 5.750.870 de toneladas, lo que sitúa este ejercicio como el tercer año con mejores resultados de la serie histórica desde 1908, además de mantener un crecimiento ininterrumpido por octavo año consecutivo. Sólo 2006, con 5,76 millones y 2007, con 7,1 millones de toneladas, superaron esta cifra.

La APBC ha valorado especialmente los resultados al tratarse de un ejercicio en el que la tónica general del sector ha estado marcada por el descenso de la actividad. De hecho, hasta el mes de noviembre, que son los últimos datos publicados, el Sistema Portuario de Interés General Estatal anotaba una bajada del 3% en el tráfico portuario total.

Especialmente positivo, tal y como se avanzaba antes, ha sido el comportamiento del tráfico de cruceros, que con 347 escalas y 679.765 pasajeros ha batido su récord histórico, con un crecimiento, además, del 15% en escalas y del 72% en pasajeros.

Estos datos sitúan al puerto de Cádiz en la quinta posición a nivel estatal en escalas y sexta en pasaje y el primero de Andalucía, dejando ya atrás a Málaga que se llevó muchos años gozando de un primer puesto. El hecho de que muchas navieras dejaran de tener al puerto malagueño como puerto base de alguno de sus buques ha provocado que los números se hayan quedado estancados.

Tráficos de mercancías

Respecto al tráfico total de mercancías, 2023 presenta un crecimiento del 1,20%, con 5,6 millones de toneladas.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos han concluido el ejercicio con 2,2 millones de toneladas, acaparando la mayor subida, de un 17,91%. En este grupo destacan los cereales y sus harinas, que con 1,17 millones de toneladas, presentan una subida del 45% respecto a 2022.

Cabe recordar que estos productos cuyas cifras han crecido de esta manera tan destacada no provocan ningún tipo de polvo en suspensión que pueda resultar nocivo para la salud de nadie. De todas formas cabe recordar que Teófila Martínez se ha ocupado durante todo su mandado al frente de la APBC de demostrar con cifras y no con declaraciones que el puerto de Cádiz y más concretamente su dársena de La Cabezuela no contamina.

Para ello cuenta con medidores en tiempo real cuyos resultados son siempre accesibles para cualquier ciudadano a través de internet.

Le sigue en volumen la mercancía general, con 2,1 millones de toneladas, lo que ha supuesto una bajada del 2,9 por ciento; mientras los graneles líquidos, con 1,2 millones de toneladas, han bajado un 14 por ciento.

El avituallamiento, por otro lado, ha cerrado el año 2023 con 115.506 toneladas y un descenso del 23%.

La pesca fresca, por su parte, ha concluido el ejercicio con la tendencia a la baja de los últimos meses, con un descenso del 9% y 12.200 toneladas de pescado, que alcanzó un precio de venta de 47,6 millones de euros, un 0,41% más que en 2022.

Datos según la forma de transporte

Respecto a la forma de transporte, el tráfico rodado (roro) ha subido un 6,11% frente a 2022, con 822.521 toneladas. El tráfico de contenedores (lolo) ha alcanzado en 2023 los 169.047 teus (-8%), 1.295.313 toneladas (-6,25%) y 87.699 unidades (-10,9%).

Esto quiere decir que el tráfico con Canarias está dando cifras muy positivas, sin embargo el movimiento de contenedores está dejando entrever una bajada no demasiado preocupante, al menos mientras que empresas como Boluda sigan apostando por Cádiz con proyectos como el Daily Canarias

De cara a 2024, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz se marca como objetivo consolidar las importantes cifras alcanzadas en 2022 y 2023 y seguir trabajando en el desarrollo de las infraestructuras y servicios para seguir posicionándose entre los puertos más eficientes y competitivos del sistema.