Las "puertas de casa" se abren para Los Caños en Música del Mar de Cádiz

Es curioso pero, quizás, Cádiz, la llamada de Cádiz, fue el resorte que activó el mecanismo para que un solo concierto se convirtiera en toda una gira. Así, al menos, lo valora Kiko Gaviño, que hace unos meses hablaba junto a Javi y Juande con Diario de Cádiz sobre el reencuentro de estos tres amigos después de 20 años de la muerte de su proyecto musical conjunto, Los Caños.

Y es que el mismo día en el que, poco más de 24 horas después de abrirse la venta, se despachó todo el aforo del anunciado como concierto reencuentro de Los Caños en Sevilla, llamaron al grupo gaditano de Música del Mar, al que llegan este sábado 9 de agosto.

“La idea era hacer un único concierto, pero ese mismo día nos llaman de este ciclo, ¿qué le íbamos decir que no a Cádiz? La ilusión fue máxima. Estaba la alegría de llenar en un día las 3.500 localidades de la Cartuja, luego lo de Cádiz y nos seguían llamando pero, bueno, que esta gira se cerrará porque los 20 años son ahora, no vamos a seguir celebrando la despedida en el año 21, 22, 23...”, aseveraba Kiko recordando que Los Caños “siempre hemos llevado a nuestra tierra por bandera desde que empezamos siendo unos niños”.

Por ello, para estos músicos que rompieron toda previsión de la industria cuando apenas contaban con 14-15 años la cita con su tierra es importante. “Es muy bonito que te abran las puertas de casa y ver, seguramente, a muchas caras conocidas, gente con la que hemos crecido, nuestra gente. Vamos, que va a ser muy especial. Ya tenemos la presentación metida y faltan un par de pasodobles “, reía unos días antes del comienzo de la gira de reencuentro la voz principal de un grupo que en cinco años de vida experimentó fama, reconocimiento y un intenso fenómeno fan.

Con temas como Piensa en ti, ya casi convertido en himno, y con el desparpajo y la frescuras que caracteriza a estos jovencísimos gaditanos, Los Caños se convirtió en la sensación del pop nacional en el recién inaugurado nuevo siglo.

Veinticinco años distan de su nacimiento, y veinte años de su separación, fechas muy señaladas que, a buen seguro, celebrarán este sábado por todo lo alto juntito al mar.

Así, el recinto de Música del Mar, instalado en el Muelle Reina Victoria, abrirá sus puertas a partir de las 21.00 horas para recibir a la gira 20 años pensando en ti, que es como Los Caños han rotulado a estos conciertos donde interpretan los temás más recordados de su repertorio en pleno estado de forma.

De hecho, ya dieron buena muestra de ello en la presentación oficial del cartel de Música del Mar, que tuvo lugar a mediados de junio en la terraza de la Fundación Cajasol donde ofrecieron un pequeño aperitivo de lo que será la cita de este sábado.

Además del próximo concierto de Los Caños, a Música del Mar todavía le quedan algunas noches que disfrutar como las protagonizadas por Maka (22 de agosto) y el segundo concierto gratuito del ciclo con OBK y Seguridad Social (23 de agosto), además del ciclo No Sin Música que traerá a este mismo escenario el 15 de agosto a Chrystal Fighters, Rozalén, Zahara, Cycle y Juanca Supersub Dj Set.