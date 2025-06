Los Caños se reencuentran en Cádiz: "Si hubiésemos seguido, habría explotado de otra manera"

Cádiz/Hace 25 años, Kiko, Javi y Juande rondaban los 14-15 años cuando de repente –”bueno, no tan de repente, que hubo mucho curro detrás”– cambiaron las tardes en la plazoleta, los estudios y hasta el querido Carnaval por auditorios multitudinarios, kilométricas firmas de discos, reconocimiento y fama. Cambiaron vida por sueño. Un sueño que se llamó Los Caños y que duró un lustro donde aprendieron “muchísimo”. Veinte años después, y tras tomar caminos diferentes dentro y fuera de los escenario, los tres amigos se volvían a juntar para despedirse como siempre lo quisieron hacer, con un concierto a lo grande. Una idea de punto y final que cada vez toma más forma de recomienzo...

Pregunta.–¿Cómo se sienten a punto de iniciar la gira de reencuentro? Bueno, en realidad quiero que me cuenten si tienen ganitas de 9 de agosto en Cádiz.

Respuesta.– (KIKO) El gusanillo está, evidentemente, pero no te voy a mentir, ahora mismo estamos centrados en el concierto de este próximo domingo en Sevilla, que es el primero, la primera carta de presentación después de 20 años. Pero es cierto que ya tenemos ahí en el horizonte a Cádiz, que es nuestra tierra, y como gaditanos, que siempre hemos llevado nuestra tierra por bandera desde que empezamos siendo unos niños, es muy bonito que te abran las puertas de casa y ver, seguramente, a muchas caras conocidas, gente con la que hemos crecido, nuestra gente. Vamos, que va a ser muy especial. Ya tenemos la presentación metida y faltan un par de pasodobles (ríe).

R.–(JUANDE) Tenemos chapas, ¿quieres una? (guasea)

P.–En principio, se trataba de un solo concierto de reencuentro en Sevilla, ¿cuándo deciden que se extienda a gira?

R.–(JUANDE) Nosotros pensábamos hacer un único concierto en la Cartuja, para hacer esa despedida que no tuvimos, y la verdad que íbamos a ciegas totalmente, no sabíamos cómo iba a responde la gente. Pero el reporte de vender todo el aforo en poco más de 24 horas nos dejó impactados y, a raíz de eso, hubo muchas llamadas de la industria, de seguidores...

R.– (KIKO) Fíjate que ese mismo día pues nos llama, los primeros, Música de Mar, ¿y qué le íbamos decir que no a Cádiz? La ilusión fue máxima. Estaba la alegría de llenar en un día las 3.500 localidades de la Cartuja, luego lo de Cádiz y nos seguían llamando pero, bueno, que esta gira se cerrará porque los 20 años son ahora, no vamos a seguir celebrando la despedida en el año 21, 22, 23...

P.–A Cádiz no se le dice que no, está claro. Oigan, ¿ustedes hicieron el Pemán no?

R.–(KIKO) Sí, con nuestro primer disco, del tirón. Bueno, ¿y os acordáis de lo que pasó? Empieza la intro del primer tema, el primero, ¿vale? Me acerco al pie de micro, que estaba del paquete, y la vía estaba súper estrecha, así que cuando voy a cogerlo en la primera estrofa, lo arranco con fuerza y me salta el micrófono del escenario hasta la cuarta fila ¿Os acordáis de eso? Y yo reclamándole a la gente el micro que se lo iban pasando como si fueran las pelotas que se tiran ahora en los conciertos.

P.–Después de 20 años, ¿les ha costado volverse a coger el pie para tocar juntos?

R.–(JUANDE) Lo que es fluir entre nosotros, no. Decimos, venga, Kiko, vamos a darle a un tema, y nos cogemos los tres perfectamente, pero en el trabajo personal de cada uno, yo por ejemplo, tenía la guitarra en el trastero desde hace 15 años, vamos, literal. Así que cuando la he sacado me he puesto otra vez a estudiar fuerte y a tocar como un loco, a ponerme con los temas que los tenía súperolvidados. Pero él (por Kiko Gaviño) está acostumbrado, claro, él ha seguido en los escenarios, a nosotros nos está costando más, pero cada vez estamos mejor, la verdad.

R.–(KIKO) Enfrentar al público ahora de buenas a primeras después después de tantos años no es fácil. Me cuesta a mí, que no me he bajado del escenario, imagínate a ellos que han seguido en la música pero desde abajo de la escena.

R.–(JAVI) Ahí te vamos a dejar solo en Sevilla, y nosotros abajo, ¿te imaginas? (ríe)

P.–¿Han mantenido el contacto entre ustedes en estos años?

R.–(KIKO) A veces, con más o menos intensidad. Yo con Juande, por ejemplo, alguna vez he hablado, incluso nos hemos encontrado en algún gimnasio entrenando. Y con Javi también he tenido contacto. Es verdad que cuando Los Caños bajamos el telón, en el 2005, hubo un proceso en el que cada uno toma un poco el camino por su lado y, con el paso del tiempo, es cuando volvimos otra vez a hablar, de vez en cuando. Pero ahora que nos hemos juntado, parece que llevamos 20 años comunicados, igual que siempre. Es extraño, pero es bonito.

P.–¿Por qué se acabó?

R.–(JAVI) Se puede decir que, prácticamente, es lo que tenía que pasar. Tres niños que han salido de su casa con 14 y 15 años y que vivieron cinco años de locura... Pues llegó un momento en el que las cabezas ya explotan y hace falta parar, encontrarse otra vez a sí mismo. Sinceramente pasó lo que tenía que pasar y, gracias a eso, estamos hoy aquí. Creo que si hubiésemos seguido, habría explotado de otra manera, ¿no?

P.–Y una pregunta que no les ha hecho nadie. ¿Después de la gira qué? ¿Punto y final o punto y seguido?

R.–(KIKO) Cuando la gire termine habrá un momento para sentarnos y ver cuándo volvemos a vernos, si nos subimos al escenario, pero lo que sí te puedo decir es que a nivel musical hemos despertado a través del grupo. Las escuchas en Spotify están subiendo, el proyecto va para arriba y sería una pena a nivel musical que el proyecto pare. Entonces, hemos lanzado Niña piensa en ti 2.0 con Antonio José y tenemos pensamiento, en cuanto podamos, de volver al estudio y grabar cositas.

El momento inolvidable de la carrera de Los Caños para cada uno de sus componentes

En el año 2000, cuando Los Caños se convirtieron en la sensación de la escena del pop nacional, Kiko y Juande tenían 14 años, Javi 15, y, si lo piensan fríamente 25 años después, "éramos unos niños", reconocen. Con todo, como defiende el vocalista demostraron "una responsabilidad" y una capacidad "de trabajo y de aprendizaje" admirable, "muy rápido para nuestra edad". "Y aunque le echábamos cara, porque la verdad que aprendimos a echar cara, éramos bastante profesionales y nos sentíamos como muy conscientes de todo lo que nos estaba pasando", recuerda.

Y les pasó mucho, desde premios de la industria al cariño de los seguidores, con más de una veintena de club de fans por todo el país, salir del estudio "y entrar acto seguido Joaquín Sabina para grabar", y hasta reconocimiento internacional. Así, Juande no puede dejar de acordarse de la visita de Los Caños al programa Sorpresa, sorpresa de Rumanía y al concierto "acústico" en el estadio de fútbol de Timisoara. "Eso más que el momento más bonito es el momento que más me impactó a mí, ver aquello, que la gente nos reconocía por la calle, la de gente que fue a buscarnos al aeropuerto, el salir por la noche y la gente en la discoteca acercándose y poner Piensa en ti y todo el mundo saltando. No nos lo esperábamos que allí tuviéramos tantos seguidores", reconoce.

Con todo, y quitando el matiz del asombro, el momento con el que se queda el músico es "la entrega del primer Disco de Oro" que fue en el Café Hard Rock de Madrid. "Luego hubo más, pero el primer Disco de Oro es inolvidable y, además, cómo fue, que fue un acto muy chulo, llegamos en limusina y todo", ríe.

Para Javi, el primero en realidad en lanzarse a compartir su recuerdo más querido, siempre será "inolvidable" la firma de discos que hicieron al comienzo de su carrera "en El Corte Inglés, entonces nuevo, de Cádiz". "Es uno de los momentos más bonitos que he vivido, en nuestra ciudad, lleno como estaba todo aquello, en plan que es que no se veía. Nos llevaron por dentro, como por unos pasillo, y luego cuando salimos, tanta gente esperándonos... Que en realidad, vaya, que éramos unos niños de aquí, que fuera éramos Los Caños, pero aquí éramos Javi el flauta, Kiko y el Juande... No sé, a mí eso sí que me impresionó", recuerda con cariño.

Kiko asiente y suma, "para mí, cuando recibimos el Premio Revelación en los Premios Amigo del 2001". "Fue un momento muy guay porque nos vimos en una gala, en un evento muy grande, con artistas muy grandes, artistas internacionales y verte tú ahí, en esa tesitura, con gente grande de la industria... Fue algo muy mágico. Nosotros ahí arriba recibiendo un premio que venía como a reconocer nuestra entrada en el mundo de la música, un premio que el año antes había ganado Estopa, ya ves, y después, Los Caños", se enorgullece.

Continúan los recuerdos, las anécdotas, en una conversación trufada de risas y de una muy buena onda, que es con la que enfrentan el futuro por venir para el que se sienten más que preparados. "La experiencia que tuvimos fue increíble, fue cumplir nuestro sueño", dice Javi. "Hombre, ya ves, a mí me sirvió todo aquello para trabajar en lo que me he estado dedicando, la gestión de conciertos, de espacios...", confiesa Juande. "Fue increíble todo aquello sí, para mí, sin duda, la mejor época de nuestras vidas, con diferencia, vamos", sentencia Kiko.