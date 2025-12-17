El puente Carranza se abre para el 'Juan Sebastián de Elcano', que vuelve a navegar tras su varada en Navantia San Fernando

El puente Carranza se abre este miércoles, 17 de diciembre, para el paso del Juan Sebastián de Elcano, que inicia su vuelta a la mar tras las obras que le han mantenido tres meses en el dique de la factoría de Navantia San Fernando. El Ayuntamiento de Cádiz ha informado que la apertura está prevista a las 14:15 horas y volverá a hacerlo, de vuelta a la isla, este jueves 18 a las 13:30 horas, dejando una de las estampas clásicas de la ciudad.

El buque escuela de la Armada realizará durante esta jornada distintas pruebas de mar una vez que este domingo salió del dique, donde se ha sometido a importantes trabajos dentro de la varada de mantenimiento y obras de cara a su próximo crucero de instrucción, que será el 98 y que partirá del muelle de Cádiz el 10 de enero. El bergantín goleta salió del dique el domingo entre gran expectación, coincidiendo con unas jornadas de puertas abiertas en el astillero de San Fernando.

Como adelantó su nuevo comandante, José María de la Puente Mora-Figueroa, este medio en una entrevista, el buque ha sido sometido a obras "de gran calado". Entre otras, se han renovados los dos palos que quedaban por cambiar, mayor proel y mayor popel, y el bergantín goleta saldrá con todos sus mastiles renovados en los últimos años, uno de los poryectos que incluía el plan de reforma de cara al centenario que acometen la Armada y Navantia.

Pero además se han reliazado trabajos tan importantes como la renovación de la planta de aire acondicionado y la planta de tratamiento de residuos. "Son unas obras muy necesarias para mejorar la operatividad y las condiciones de habitabilidad de la dotación, con un perfil marcado de la sostenibilidad medioambiental", comentaba, señalando que se ha "trabajando día y noche para acometerla".

Por el Caribe y EEUU

En el Elcano seguirán trabajando hasta prácticamente la salida de Cádiz, con todos los preparativos que conlleva un viaje de seis meses. En esta ocasión, y antes de la gran celebración de los 100 años de su construcción, el buque escuela navegará principalmente por el Caribe y EEUU. En el Caribe está previsto recalar en Trinidad y Tobago, San Juan de Puerto Rico, Méjico, Costa Rica, Curazao... Respecto a la costa Atlántica de EEUU, la Armada participará en eventos que conmemorarán el 250º aniversario de la independencia norteamericana y el buque estará en Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, donde se pretende estar en una fecha tan señalada como es el 4 de julio.

Allí estará también el buque Juan Carlos I y el grupo Dédalo, con lo que la Armada española tendrá una destacada participación en esta efemérides, que refleja la buena relación que se mantiene con la marina estadounidense.

Ya los cruceros 99 y 100 estarán marcados por la celebración histórica. En enero de 2027 se habrá un viaje hispanoamericano y en septiembre de ese mismo año una vuelta al mundo que culminará en junio de 2028 en Cádiz, lugar que tendrá un protagonismo especial en toda esta efemérides. En esa misma fecha, y por primera vez en la historia, la ciudad acogerá los actos del Día de las Fuerzas Armadas.