El puente de la Constitución de 1812 de Cádiz se iluminará de morado la noche del viernes por el duelo perinatal

El puente de la Constitución de 1812 y la fuente de la plaza de Sevilla se iluminarán de color morado la noche de este viernes con motivo del Día Internacional del Duelo Gestacional y Neonatal. Asimismo, la asociación andaluza de apoyo al duelo perinatal Matrioskas ha organizado un encuentro online y junto a otras entidades nacionales y de Latinoamérica realizará una campaña en redes sociales en torno a esta jornada.

El objetivo de estas acciones es "honrar a las familias en duelo y sus bebes, así como visibilizar el duelo perinatal", explica Aroa Vaello, presidenta de Matrioskas, quien señala que "la sociedad, durante años, ha tendido a minimizar y ocultar estas muertes restándoles importancia, con frases como 'mejor que haya ocurrido ahora', 'ya tendrás otro hijo', 'la naturaleza es sabia'..., sin centrarse en la realidad de lo sucedido, que es que un bebé ha fallecido".

Aroa Vaello destaca que para las familias que pasan por esta situación, "esta muerte no se minimiza, no se borra, no se silencia, no se sustituye, no es mejor ahora que más tarde, no es sabia la naturaleza ni un castigo de los dioses, no se sustituye por otro ni se olvida con el tiempo, no entiende de semanas de gestación ni de causas de muerte, no es un simple positivo que se desvanece en pocos días o semanas. Es un hijo al que se ama desde que se desea y que hoy no tengo entre mis brazos, pero sí en mi corazón inundándome de amor. Gracias a ellos, entendemos que la muerte acaba con la vida, pero no con el amor, que no entiende de distancia y seguiremos recordándolos mientras nuestros corazones sigan latiendo. Su recuerdo vivirá en nosotros".

En concreto, con la campaña en las redes sociales, se persigue "concienciar sobre la necesidad de informar adecuadamente a las familias huérfilas que transitan una experiencia como esta, al mismo tiempo que queremos reforzar la necesidad de formar y acompañar a los profesionales que les atienden. Y como no, romper el silencio y el tabú en este tema".