El PSOE propone que los autobuses urbanos sean gratis los dos fines de semana de Carnaval

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, solicitará que de cara a la elaboración del Plan de Tráfico de Carnaval desde el Ayuntamiento se ofrezca la gratuidad del autobús urbano durante los dos fines de semana de esta importante fiesta local. “Ante los problemas de movilidad por la gran afluencia que supone el Carnaval en Cádiz, para el Ayuntamiento debe ser prioritario incentivar el uso del transporte público frente al vehículo privado”, ha asegurado el portavoz, quien ha añadido que esta medida reduciría, en parte, los colapsos en los accesos a la ciudad y ofrecería una alternativa segura para quienes se desplazan durante la madrugada.

Por otra parte, los socialistas también han puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar el horario de la línea 3 durante toda la noche del sábado de Carnaval, al igual que ocurre con la línea 1 y 5, para conseguir, de esta manera, que los diferentes puntos de la ciudad cuenten con un servicio de transporte público accesible y eficiente.

“El transporte urbano durante toda la noche es una medida positiva, que da seguridad a la ciudadanía durante los desplazamientos de madrugada y que no puede dejar olvidados a los barrios más alejados”, han aseverado desde las filas socialistas, que esperan que desde el equipo de gobierno acojan estas sugerencias, que no solo responden a una necesidad logística, sino que también es una reivindicación que le han trasladado los vecinos y las vecinas al PSOE en diversas ocasiones.

Para finalizar, desde el PSOE han insistido en que es prioritario garantizar que la movilidad en un evento como es el Carnaval se desarrollen de manera fluida y segura para todos, y para conseguirlo se pueden tomar medidas de calado como la gratuidad del transporte público urbano y la ampliación de horarios