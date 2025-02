El PSOE no quiere ser "cómplice del fracaso" de Valcárcel

El PSOE se ha opuesto este miércoles en la Diputación de Cádiz a la reversión del edificio de Valcárcel a la propiedad de la administración provincial. Una decisión adoptada porque los diputados socialistas no han querido "ser cómplices del fracaso que supone cerrar la puerta al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel", según ha explicado Óscar Torres, que además de diputado provincial es concejal en el Ayuntamiento de Cádiz.

"Nos oponemos al blanqueo por parte del PP en general y del alcalde de Cádiz Bruno García en particular, a la actitud de la Junta de Andalucía abandonando este proyecto", ha señalado Torres, que lamenta que el proyecto planteado por la Diputación para el histórico edificio se trate "de un lavadito de cara" y no de una rehabilitación integral del edificio "tal y como estaba previsto". Palabras que hacen referencia a la inversión anunciada de 3 millones de euros de la Diputación y otros 3 de la Junta para una rehabilitación que en 2022 estaba presupuestada en 26,4 millones de euros.

Por este motivo habla el diputado socialista de "bandazos" del PP con Valcárcel "dependiendo de si están en el gobierno o en la oposición”. "Cuando estaban en la oposición apoyaban el proyecto y ahora que gobiernan, lo entierran”, ha añadido al respecto.

Sigue, por tanto, el PSOE defendiendo que Valcárcel acoja la Facultad de Educación; y por eso el voto contrario en el pleno de este miércoles en la Diputación Provincial. "No apoyamos la ambigüedad sobre la incertidumbre del futuro uso del edificio", ha insistido. "Donde antes iban a estar más de 3.000 alumnos, ahora no se sabe siquiera si llegará alguna facultad en concreto”, ha culminado Óscar Torres en relación a la indefinición que a día de hoy persigue al edificio de Valcárcel, ya que la UCA aún no ha decidido qué uso concreto le va a dar una vez esté en condiciones el edificio de tener la actividad universitaria prometida.