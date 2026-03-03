El PSOE de Cádiz vuelve a denunciar que la fase 1 de los depósitos de tabaco sigue sin abrir al público

La ruta que se marcó el alcalde a principios de este año por edificios en obras y proyectos en ejecución en la ciudad está encontrando estos últimos días una ruta paralela y en negativo: obras que no comienzan, proyectos que no llegan, y edificios que no abren sus puertas. En esa ruta están el Teatro Romano, el Museo de Cádiz, o el convenio del futuro hospital ha incluido este martes el PSOE los antiguos depósitos de tabaco. Y, más en concreto, la fase 1, la que iba a convertir el depósito paralelo a la avenida Marconi en un centro social, económico y de promoción del empleo.

"Ha comenzado el mes de marzo y las instalaciones destinadas a convertirse en un centro de innovación social para la ciudad permanecen cerradas y sin actividad", ha denunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Torres, que señala así el "incumplimiento del alcalde" respecto a este edificio.

Según ha recordado Torres, en julio de 2025 "Bruno García vendió a bombo y platillo que el centro estaría operativo dos meses después, pero estamos en marzo de 2026 y los depósitos de Tabaco siguen cerrados a cal y canto”, ha aseverado, considerando que el paso del tiempo "ha dejado en evidencia a Bruno García, que es rehén de sus propios anuncios falsos". "Un alcalde que vive del titular y en los fuegos de artificio, pero que es incapaz de ofrecer realidades a los vecinos", ha calificado Torres.

No obstante, olvida el líder de la oposición que a mediados del pasado mes de enero, concretamente el día 13, con motivo precisamente de la visita al depósito paralelo al de la fase 1 (dentro de esa ruta del alcalde por obras y proyectos en la ciudad) Bruno García se dio un plazo de dos meses para la apertura de esas nuevas instalaciones realizadas en un alto porcentaje con cargo a la Edusi y culminadas luego por el propio Ayuntamiento. Es decir, que tiene aún el alcalde como 10 días de margen para poner en marcha este centro que, cierto es, se espera desde hace bastante tiempo en la zona.

Precisamente a este último respecto, ha querido reseñar Torres que la demora en la puesta en marcha de este centro de innovación social "afecta directamente a los vecinos de barrios como Loreto, Cerro del Moro o La Laguna, que llevan años esperando este equipamiento". Y es que este retraso "priva a la ciudadanía de servicios esenciales que ya deberían estar funcionando, como son las zonas de estudio con biblioteca, salas de lectura y espacios para fomentar el emprendimiento". "Además, esta primera fase incluye también la sede del programa Eracis+ para la inserción de personas en riesgo de exclusión", añade el edil, que en base a todo esto cree que no se trata "de un simple retraso administrativo, hablamos de una parálisis en la gestión que castiga a los barrios de extramuros”,.

Por ello, Óscar Torres exige al equipo de gobierno "que deje de poner excusas y aclare de una vez por todas la fecha real de apertura", porque “Cádiz no puede permitirse un alcalde que utiliza el patrimonio de todos como un decorado para su campaña de marketing permanente mientras los servicios públicos siguen bloqueados".