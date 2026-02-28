El ministro Urtasun en Cádiz, un año de una promesa incumplida

El 28 de febrero de 2025 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, realizó una visita oficial a Cádiz con varios actos en su agenda. Asistió en la Casa de Iberoamérica al acto oficial del Día de Andalucía, visitó el Museo Provincial de Cádiz (de titularidad estatal y gestión autonómica) y remató la jornada manteniendo diversas reuniones y asistiendo a la gran final del concurso de agrupaciones del Teatro Falla. Durante su estancia en la capital, Urtasun atendió a los medios y se comprometió a que en septiembre del pasado año, ya con retraso sobre el plazo inicial, estarían acabadas las obras de reparación de las dos monteras del Museo gaditano. Un año después de la visita y de su compromiso, las obras todavía no están finalizadas en el centro expositivo de la plaza de Mina, donde ya se ha podido abrir la sala de Bellas Artes y el acceso al patio central, al haber acabado la reparación de esta montera. Sin embargo, la sala de la estatuaria romana, donde está la montera más pequeña, sigue cerrada, con los andamios montados y con las salas adyacentes también afectadas por una promesa ministerial que no se ha cumplido.

Aquella visita del ministro de Cultura a Cádiz parecía exquisitamente preparada desde las dos instituciones implicadas. Solo un día antes de la llegada de Urtasun, y antes de que se anunciara oficialmente, la Junta de Andalucía emitió un comunicado en el que la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, revelaba que se había enviado una carta al ministerio con dos solicitudes: que las obras del Museo estuvieran acabadas obligatoriamente en septiembre, fecha prevista para la exposición temporal del Cádiz Romana (finalmente montada en la Casa Pinillos), y que se tuviera en cuenta un documento de la consejería con el proyecto de musealización de Casa Pinillos.

Es evidente que Del Pozo sabía que Urtasun visitaría Cádiz el día siguiente, por lo que la publicación de la nota fue absolutamente intencionada. El ministro, también evidentemente conocedor de las exigencias, atendió a la prensa en Cádiz sabiendo a qué preguntas tendría que responder. El movimiento institucional en ambas direcciones fue claro.

De hecho, Ernest Urtasun se comprometió públicamente a que las monteras estarían arregladas en septiembre y confirmó que el proyecto de Pinillos había llegado al ministerio en diciembre de 2024 y que sería estudiado por los técnicos.

De este segundo compromiso, al menos oficialmente, nada se sabe. De la promesa de tener el Museo listo para septiembre, por el contrario, ya sabemos que se incumplió entonces y que sigue sin realizarse en la actualidad, con la rica sala de la estatuaria romana aún patas arriba.

En septiembre del pasado año, la consejera Del Pozo estuvo en Cádiz para presentar la gira Andalucía Sinfónica. En al acto, anunció la nueva licitación de las obras del Teatro Romano y, a preguntas de los medios sobre las obras del Museo de Cádiz, confirmó que no estaban acabadas mostrando una cierta comprensión, que podría considerarse políticamente inusual, hacia el nuevo retraso ministerial, sobre todo después de la carta tan directa en la que se exigía el final de las obras para ese mes de septiembre.

Y lo cierto es que el Museo gaditano, aun recuperando ya salas cerradas, sigue a medio gas. En la sala de la estatuaria romana, todavía cerrada, es bien visible el andamiaje para reparar la montera más pequeña. Las salas contiguas están cerradas y las obras de arte embaladas con una protección especial para evitar suciedad y posibles desperfectos. A cambio, ha reabierto la sala de Bellas Artes de las plantas superiores, al estar acabada la obra de la montera principal.

Al tiempo, nada se sabe del proyecto para Casa Pinillos y, mucho menos, de la ansiada ampliación del Museo hacia el ala del Callejón del Tinte, que lleva más de 30 años esperando con gobiernos centrales de varios colores políticos.

Así que de aquella visita del ministro de Cultura solo queda en claro una voluntad en la gestión de las obras no cumplida y, sobre todo, que Urtasun pudo disfrutar en la final del Falla de su chirigota favorita, ‘Los Calaitas’, que parodiaban con tanto acierto a su paisano Eugenio. Tanto se metió Urtasun en el tipo que en su visita a Cádiz se limitó a vender humo sobre las obras del Museo, un humo que se tragaron tanto Cádiz, tan acostumbrada a hacerlo con tantos proyectos, como la propia Junta de Andalucía, que dejó su exigencia extrañamente aparcada.