El escandaloso olvido del Museo de Cádiz, y su definitiva ampliación, supera ya los 30 años

Nadie ha podido contar si el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, salió avergonzado del Museo Provincial de Cádiz cuando lo visitó la semana pasada, tras estar presente en la final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval.

No sabemos si Urtasun se indignó al conocer que la tercera fase de ampliación del equipamiento de la plaza de Mina, que depende de su departamento, lleva en lista de espera más de treinta años, y que no hay perspectiva de que las obras vayan a retornar a corto o medio plazo. Y ya puestos, ni a largo plazo.

Desconocemos si el ministro de Cultura preguntó qué pasaba con las salas de pintura, con la sala de la Tía Norica, con el propio patio central del Museo, sede de exposiciones ahora cerrado.

Nos queda la duda de si la comitiva gaditana que acompañó al ministro, algunos con mando en plaza, agacharon la cabeza ante la vergüenza que pasarían al entrar en el Museo inacabado. Pensando, tal vez, sobre las oportunidades que ha perdido Cádiz (turísticas y culturales) con el centro sin su tercera fase por ejecutar.

El ministro dio un capotazo, él que rechaza todo lo relacionado con el mundo de los toros, cuando se le preguntó sobre esta ampliación. Y solo se limitó a comprometerse a que las obras de restauración de las monteras del edificio estarían terminadas el próximo verano, tras un retraso que se ha cuantificado en meses y meses. Y que ya tienen, desde diciembre, el plan museológico que la Junta le ha presentado a Cultura para la puesta en marcha de la Casa de Pinillos, la ampliación externa del Museo cuyas obras se ejecutaron en 2011... hace casi tres quinquenios.

Porque todo lo relacionado con la definitiva ordenación del Museo Provincial de Cádiz, que guarda entre sus muros una de las colecciones romanas y fenicias más importantes de toda España, se cuenta ya por décadas.

La reforma integral del viejo edificio se inició en 1980 en base a un proyecto del arquitecto Javier Feduchi.

El largo parón del plan para el Museo

Las dos primeras fases se ejecutaron, con los retrasos propios de una obra pública, pero en 1991 el Museo lucía como hoy se puede ver (salvo las dependencias que siguen cerradas al público).

Entonces ya se habló de la tercera fase (como si fuera una película de ciencia ficción, poco de creer con el paso del tiempo), que expandía el Museo de Cádiz hacia el Callejón del Tinte, ocupando las sedes de la Academia de las Bellas Artes y de la Escuela de Arte.

Se tenía la excusa, para no iniciar la última parte del proyecto, de la necesidad de traslado de la escuela pública, que tardaría en salir de este entorno para situarse en el nuevo barrio de Astilleros, en suelo cedido, como no, por el Ayuntamiento.

Aún así, y con el importante legado de la Academia cada vez más en precario, nada de obras a la vista.

Sí se presentó, tal vez con cierta ingenuidad, el proyecto de ampliación, con planos e infografías.

El resultante era un gran Museo propio de la historia de esta ciudad y de su provincia, con una entrada por el patio del Callejón del Tinte (estamos en 2007 y aún tardarían seis años para la caída del centenario drago) y una apuesta museística muy relevante, incluyendo tienda y cafetería.

Diseño del acceso por el Callejón del Tinte en el plan, nunca ejecutado, de 2007. / D.C.

De este último compromiso han pasado ya 18 años. Quienes nacieron ese 2007 ya son mayores de edad, pero quienes vinieron al mundo en 1980, con el inicio de las obras del Museo, ya son padres y madres.

Desde hace años la Junta y el Estado se lanzan el balón de la ampliación a sus tejados correspondientes. La exigencia cambia a la vez que PSOE y PP se van turnando en estos gobiernos. Lo que uno pide cuando está en la oposición queda sin efecto al alcanzar el gobierno.

Hace escasos días, la Junta, del PP, reclamaba de nuevo estas obras. La respuesta del ministro, como se ha dicho, se han centrado en el final de los trabajos de las monteras y en el estudio del plan museístico de la Casa Pinillos, que lleva desde 2011, hace ya 14 años, en una lamentable situación de interinidad. Pero ni ninguna de las dos administraciones da el paso adelante final para afrontar la tercera fase del renovado Museo de Cádiz.

Mientras, en 2023 el Ministerio de Cultura anunció 26 millones para la reforma integral del Museo Arqueológico de Sevilla. Y como este ejemplo de fuerte inversiones en museos ajenos al de Cádiz hay unos cuantos en Andalucía.

El Ministerio que ignora a Cádiz

No es de extrañar de un Ministerio, ahora con el PSOE pero también en la etapa del PP, que tiende a dejar a un lado las peticiones de Cádiz. Ahí está como ha ignorado desde un principio el arreglo de las murallas exteriores de la ciudad (con obras asumidas por Costas), como no le interesa actuar en el castillo de San Sebastián y como no ha movido un dedo para colaborar en la recuperación del frente de Puerta de Tierra, catalogado en su día como Monumento Nacional. O como tampoco se mueve para afrontar la necesaria restauración del Monumento a las Cortes.

Y la Junta, ahora con el PP y antes con el PSOE, tampoco ha dado los pasos que serían necesarios tanto para presionar a Cultura como para asumir por si misma un proyecto tan relevante para la propia región, cuando sí riega con fuertes inversiones otros proyectos andaluces.

Este periódico ha pedido la opinión sobre la situación del Museo de Cádiz y las obras de la tercera fase al Ayuntamiento, cuyo gobierno incluía en su programa electoral la conversión de Casa Pinillos en un centro de interpretación sobre el comercio con América. La respuesta: actualmente se están manteniendo reuniones de coordinación con la Junta de Andalucía. Cabe esperar que de las mismas salga un frente común para activar el final de las obras iniciadas en 1980. Y de paso, también, que la Junta ayude a la restauración del monumento de la plaza de España y de las fortificaciones, aspectos también ignorados por la administración regional.