Las tareas que se lleva el ministro de Cultura tras su visita a Cádiz

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se marcha de Cádiz con varias tareas encomendadas en la ciudad. Su visita este viernes a varios equipamientos patrimoniales y culturales de Cádiz, así como a la final del Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla, así como el encuentro que mantuvo con la ciudadanía en el Parador Atlántico han servido para incorporar algunos asuntos a su cartera.

Uno de ellos ha sido el que le trasladó el Foro Hércules, formado por exconcejales del Ayuntamiento gaditano. Se trata de la petición de que las murallas de la ciudad sean declaradas Patrimonio de la Humanidad; un reto que se ha marcado esta plataforma de reciente creación y que ya anteriormente trasladó la propuesta al alcalde de la ciudad, Bruno García, y al gobierno de la Junta de Andalucía.

Aprovechando la visita de Urtasun a Cádiz, un grupo de estos exconcejales pudo hacerle entrega del expediente elaborado para solicitar tal reconocimiento a la Unesco. En concreto, participaron en ese encuentro, en el que el ministro estuvo acompañado de la vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, los antiguos ediles gaditanos Manuel Gómez De la Torre, Josefina Junquera y Pepa Santiago.

Defiende el foro Hércules esta petición con argumentos como el ejemplo que supuso la muralla de Cádiz "en toda la arquitectura defensiva de Hispanoamérica a partir del siglo XVI, desarrollada, en buena parte, por los mismos ingenieros militares que, en un primer momento, trazaron fortificaciones en América sin pisar aquellos territorios pero siendo muy conocedores de sus similitudes con la geografía de Cádiz, y posteriormente desde el profundo conocimiento de haber trabajado en estas murallas o haber pasado por la ciudad de camino a sus destinos americanos".

Otras tareas para el ministro

No es la única petición dirigida a la Unesco que ha abordado Urtasun en Cádiz, donde le insistieron en el avanzado expediente para que el Carnaval sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

Apoyó el ministro sin fisuras esta catalogación que busca la ciudad para su fiesta principal, asegurando que ya ha superado el filtro del Ministerio de Cultura "y a partir de aquí es el Consejo que constituyen el conjunto de las comunidades autónomas el que toma la decisión de elevar la candidatura a la Unesco". "No me corresponde a mí, sino a las comunidades autónomas, decidir", quiso precisar Urtasun, que no en vano aseguró conocer el expediente "y creo que como grandísimo patrimonio cultural del país que es, se trata de una candidatura que tiene todo el sentido".

Además de estas declaraciones, el ministro se marcha de Cádiz con la tarea pendiente de finalizar la obra del Museo de la Plaza de Mina y tramitar la nueva propuesta que ha elevado la Junta para dotar de actividad la Casa de Pinillos. Urtasun se mostró favorable y dispuesto a ambos asuntos, avanzando que en verano culminarán los trabajos que se están realizando en el Museo provincial.