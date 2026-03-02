Las obras del Teatro Romano de Cádiz no arrancan pese a la adjudicación hace tres meses

El Teatro Romano se hace esperar. Hace meses, incluso años que lo hacen esperar. Todo se hace más lento cuando el anuncio gira en torno al único monumento en pie de la época de los Balbo en Cádiz. El comunicado de la prometida adjudicación de las obras de rehabilitación por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía tuvo por fin lugar el pasado 1 de diciembre, que fue precisamente el segundo tras el fracaso del primer intento de licitación, sumando más y más tiempo al ralentizado proyecto.

Pero ya estamos en marzo y nada se mueve entre los cimientos del Centro de Interpretación Theatrum Balbi. La empresa Arcobeltia Construcciones S.L se hará cargo de los trabajos por una partida presupuestaria de 2,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses, pero aún no hay movimiento en el enclave arqueológico.

Es tal el atraso general, que se temía que estuviera cerrado con motivo del evento ‘Cádiz romano, orgullo@s de nuestra historia’, pero también superó aquel evento. Justo por esas fechas, la consejera Patricia del Pozo auguró a finales de septiembre, cuando vino a inaugurar la exposición sobre Gades en la Casa Pinillos, que “si todo va bien y no se produce ninguna traba administrativa, a final de enero o principios de febrero deben empezar las obras”. Pero ni en enero, ni en febrero, y tampoco hay respuesta de la esperada intervención por parte de la administración autonómica, cuestionada por el asunto.

La posada del mesón, en el centro

La nueva intervención en el Teatro Romano se centrará en la Posada del Mesón, construcción del siglo XVII, y en la reordenación del acceso al Teatro Romano de Cádiz, con el fin de reestructurar los recorridos de visita y acoger a los visitantes del enclave arqueológico de la capital gaditana en un espacio más adecuado a sus valores.

Actualmente, la zona de recepción de visitantes, de modestas dimensiones, permite la visión general del graderío descubierto y, puntualmente, la referencia de las estructuras de la escena mediante pozos de registro. Ahora, la nueva fase de trabajos que permitirá incorporar la Posada del Mesón ampliará la capacidad de estos espacios, dotando al área de acogida de una escuela adecuada a este enclave patrimonial. También se pondrá en valor el área arqueológica excavada en las caballerizas de la Posada del Mesón, que se trata de un punto donde confluyen distintos espacios del enclave que no son visibles en ningún otro lugar del yacimiento, pues esta zona resulta trascendental para comprender tanto el sistema de accesos como la articulación de la ‘cavea’ con el cuerpo escénico del teatro.

La posada disfruta de una posición estratégica, tanto en relación con las estructuras subyacentes, afectando al encuentro del graderío con el ‘aditus’ y el sector oeste del ‘proscaenium’, como con el viario y las principales edificaciones del barrio. La propuesta trata de destacar el carácter urbano del pasaje de acceso como prolongación natural de la calle Mesón y extensión hacia los nuevos recorridos y espacios de visita pública. A ello suma la Junta la configuración arquitectónica del inmueble, en torno a un patio central que se convertirá en punto de encuentro.