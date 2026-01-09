El alcalde de Cádiz, con el casco a cuestas

Tan metido está Bruno García en el reto que se ha marcado en este arranque de año de visitar diez obras en las que participa el Ayuntamiento que ya va con el casco a cuestas. No necesita llegar al sitio que toca visitar, y que algún técnico o trabajador le de un casco, ya lo trae él de casa. Un casco azul que tiene hasta personalizado con su nombre de pila pintado en la parte trasera. El casco de Bruno, que va con él en el coche, que sostiene en la mano desde que llega hasta que se va, que lo mismo sirve para ver cómo va la obra del futuro albergue de la calle Soledad, para asomarse al boquete donde Procasa construirá 53 viviendas sociales en Marconi, o para ver cómo quitan y ponen una tubería en Alcalde Blázquez. Bruno García parece estos días no el alcalde de la ciudad, sino el director municipal de obras o similar.

La visita de este jueves era la obra que Aguas de Cádiz lleva tiempo ejecutando en el tramo de la avenida Alcalde Blázquez entre Lacave y Sanidad Pública. Llegó el alcalde con el casco sobre las rodillas en el coche oficial, atendió a los medios con el casco en la mano, y recorrió luego la obra sin separarse de su casco, azul PP.

Pero la obra ha terminado siendo casi una excusa para derivar en una contienda política que sus contrarios (especialmente Adelante Izquierda Gaditana) han iniciado sobre todo en redes sociales y que García ha continuado este jueves durante la atención a los medios de comunicación congregados junto a esas tuberías que se están renovando en Alcalde Blázquez. De hecho, el alcalde, acompañado del presidente de Aguas de Cádiz (el concejal José Manuel Cossi) dedicaron de forma conjunta cuatro minutos y medio para explicar la obra en sí, mientras que García empleo más de seis minutos en responder a esas críticas dirigidas a su look obrero que estos primeros días de enero se pasea por la ciudad.

Apeló en primer lugar Bruno García al mismo derecho de visitar obras y hacerse fotos con el casco que tenía el anterior alcalde; una cuestión que no es baladí ya que la crítica de AIG la acompaña el dirigente popular con fotos de José María González y del propio David de la Cruz (entonces en calidad de asesor, ni siquiera de concejal) coronados con un casco visitando obras en la ciudad. “Cuando lo hacía el anterior era gestión y cuando lo hacemos nosotros es politiquería”, lamentó el alcalde sobre las declaraciones de De la Cruz, planteando una diferencia, que con el gobierno anterior “hubo pocas obras, muy pocas”. Y de ejemplo puso la inversión en vivienda, que fue de “8 millones de euros en 8 años”, mientras que en el mandato actual “estamos invirtiendo 27 millones de euros”.

Y dicho esto, ha querido dar el alcalde una razón del por qué de estas diez visitas anunciadas: “Durante un año y medio o dos años les hemos estado explicando los pasos que estábamos dando para que la ciudad pasara a un ciclo nuevo de mayor inversión. Ya les dije que en este año 2026 lo que iba a pasar es que ya íbamos a ver ese trabajo y todos esos pasos en las calles. Y eso es lo que estamos haciendo durante este mes de enero”. Además, el alcalde ha querido hacerse presente en estas diez obras “para que la gente vea lo que está pasando en las calles”. “Yo, como alcalde, visito las obras, me intereso por las obras e intento estar muy pendiente de lo que pasa en las calles”, ha defendido además.

Ha informado el alcalde de que los grupos de la oposición están siendo invitados a visitar estas obras junto a él; y les ha invitado, de hecho, a que acudan a las convocatorias “para que vean y opinen también sobre si les parece que las viviendas de Procasa están mal, si les parece que el edificio de personas sin hogar también están mal, o si les parece que esta obra está mal”. “Van a tener diez oportunidades para venir a aportar”, añadió, antes de concluir mandando un aviso, casco en mano: “vamos a hacer muchas más obras”.