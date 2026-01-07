Las obras de Procasa en Marconi se centran ahora en salvar al nivel freático del terreno

Las obras que la empresa municipal de viviendas de Cádiz, Procasa, está ejecutando en la avenida Marconi, en los terrenos de los antiguos Depósitos de Tabaco, estarán concluidas dentro de un año. En la actualidad, los trabajos se centran en salvar el elevado nivel freático del terreno y, por tanto, en desalojar el agua que inunda la parcela perimetrada en la que se levantará el edificio, destinado a albergar 53 viviendas destinadas al alquiler social. Actualmente, hay nueve bombas evacuando el agua de esta zona, en una operación que se espera que acabe a lo largo de este mes de enero.

Los datos han sido aportados por Rodrigo Díez, arquitecto y director de obra de esta promoción de viviendas que en la mañana de hoy ha recibido la visita del alcalde de Cádiz, Bruno García; la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán, y la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez. Aunque la primera obra 'oficial' de esta obra se colocó en marzo de 2025, no fue hasta finales de mayo y principios de junio cuando comenzaron los trabajos. Como el proyecto cuenta con un periodo de año y medio de construcción, la previsión es que el edificio pueda estar acabado en un año sobre enero de 2027.

La imagen que ofrece actualmente la obra, ubicada junto a la torre que está construyendo el Grupo Abu y que se eleva ya a nueve plantas, es el de un espacio perimetrado, con su pantalla construida y, eso sí, lleno de agua debido al muy destacado nivel freático de terreno, como ha explicado a la prensa el arquitecto Rodrigo Díez: "Se ha ejecutado una pantalla perimetral de pilotes y se está produciendo el bombeo del agua. La dificultad técnica de este tipo de obra es que estamos construyendo por debajo del nivel freático. Esto supone que hay que desecar el terreno antes de construir el elemento importante del edificio, que será una losa de cimentación de 95 centímetros".

"Hay nueve bombas evacuando el agua freática y produciendo un desalojo de todo el volumen del agua. Igualmente, el edificio vecino, que incluye un sótano por debajo, está bombeando esa agua. Está previsto que para final de mes, terminemos con la excavación que se está ejecutando en este momento y después empezaremos con el edificio", ha explicado el director de obra.

Los trabajos van "a buen ritmo" y la previsión es que el edificio con sus locales comerciales y las 53 viviendas esté listo en enero de 2027: "Serán dos plantas de locales comerciales y siete plantas de viviendas. En este caso, es un edificio energéticamente eficiente, y se pretende que su consumo energético sea muy bajo; tendrá la máxima calificación. Las viviendas tendrán un coste y un mantenimiento en tema energético muy reducido. Tendrá energía fotovoltaica y, además, los sistemas de cerramiento tienen un sistema de aislamiento muy superior al convencional. Básicamente, los estándares de calidad están muy por encima de lo que puede ser un edificio de hace 20 años", resumió el arquitecto Díez.

Incluida en el conjunto de obras municipales que el alcalde gaditano ha anunciado que va a recorrer en los próximos días, desde el Ayuntamiento se destaca el carácter social de la promoción y la aportación municipal al proyecto, con un 70% del coste invertido por el consistorio y el resto, a través de los fondos Next Generation gestionados desde la Junta de Andalucía.

Bruno García ha defendido el trabajo de su equipo de gobierno y la concejala Ana Sanjuán ha abundado en este hecho destacando el "trabajo previo" a la puesta en marcha y licitación de esta promoción de viviendas. Un estudio del registro de demandantes de vivienda de Procasa ha sido, además, fundamental para dibujar el perfil de los destinatarios de estas viviendas de alquiler social. Así, 20 irán para mayores de 65 años; otras 20 para menores de 35; nueve para personas con discapacidad, cinco de ellas con movilidad reducida, y otras cuatro se destinarán al cupo general de demandantes.