Gobierno y Junta difieren del tiempo de construcción del hospital

No es tanto un problema de agendad, como de entendimiento final entre el Gobierno central y el de la Junta de Andalucía para la construcción del nuevo hospital de Cádiz. Tal como ha sabido este diario por varias fuentes, las dos administraciones difieren en el tiempo de construcción del centro, un compromiso que se debe recoger en el convenio. Mientras que el Ministerio de Hacienda, que ha cedido de modo gratuito los aniguos terrenos de Construcciones Aeronáutica (CASA), entiende que el hospital debe estar listo en ocho años y medio, la Consejería de Salud sostiene que no podría antes de 11 años y medio, según cáculos de sus técnicos.

Los dos gobiernos alcanzaron este importante acuerdo el pasado mes de octubre, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada más de la firma del convenio. Lo que distintas fuentes han explicado es que las administraciones aún no lo han firmado por sus diferencias sobre el tiempo de construcción, que es un asunto menor si se considera que Cádiz y su provincia llevan casi dos décadas esperando este proyecto. Estaríamos ante una demora más si no fuese por el hecho de que Andalucía celebrará elecciones uno de los dos primeros domingos de junio, probablemente el segundo, y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que dejar el gabinete de Pedro Sánchez para presentarse a los comicios.

El papel de Montero es clave en este asunto. Hacienda cederá los terrenos a la Consejería de Salud sin coste alguno, incluso se han subsanado los problemas que pudieran derivarse de los aprovechamientos urbanísticos, pero la ministra saldrá en los próximos meses del Gobierno. En teoría, los compromisos no se suspenden, pero la condición de andaluza de Montero es la que facilita este proyecto. Además, una vez disuelto el Parlamento andaluz, posiblemente en abril, 56 días antes de las elecciones, no se podrán celebrar actos como la firma del convenio al entenderse que se puede incurrir en un acto electoral encubierto.

Por eso, apremia que Antonio Sanz y María Jesús Montero cierren el acuerdo antes de abril. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha venido comprometiendo con el nuevo hospital desde la campaña electoral de 2018. En los últimos meses Moreno ha colocado la primera piedra para un tercer hospital en Málaga y se ha desbloqueado el Materno Infantil de Huelva. Son caso diferentes a los de Cádiz, cada una de esas dos poblaciones andaluces también mantenían largas reivindicaciones sobre esos centros, en especial en Huelva, pero para la capital gaditana también es una prioridad que se ha frustrado en varias ocasiones.

En un principio, y de esto hace algo más de 17 años, Zona Franca, Consejería de Sanidad, Ayuntamiento de Cádiz y la Tesorería General de la Seguridad Social idearon un mecanismo a cuatro bandas para construir el hospital, ahora se ha simplificado mucho con la cesión, pero en aquella ocasión se acordó que el tiempo de construcción sería de 10 años. Este dato puede servir de buen referente para el nuevo distanciamiento entre la Junta y el Gobierno.

La Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, cederá ahora unos terrenos valorados en unos 21 millones de euros en una primera aproximación, y la Consejería de Salud, que recibe la parcela, se compromete a construir este nuevo hospital, que además de mejorar la asistencia sanitaria pública en toda la provincia, servirá para reformar urbanísticamente una zona que siempre ha sido la trasera de la ciudad.