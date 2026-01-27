El PSOE de Cádiz insiste en la municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz insiste en la necesidad de municipalizar el servicio de Ayuda a Domicilio, actualmente contratado con la empresa Óbolo. Así lo va a reclamar nuevamente este grupo en el Pleno que se celebrará este próximo jueves, después de haber mantenido un encuentro con representantes del comité de empresa de este servicio "para analizar complicada situación que atraviesa la plantilla".

Dice el PSOE que el comité de empresa denuncia que Óbolo "sigue sin cumplir con las trabajadoras". Una situación que los socialistas consideran "totalmente previsible" teniendo en cuenta "el historial de incidencias de esta empresa en otros municipios, algo que el equipo de gobierno del PP decidió ignorar al formalizar la adjudicación en agosto de 2025". Por este motivo, el portavoz del PSOE municipal, Óscar Torres, ha criticado duramente al alcalde, Bruno García, “que tanto presume de ser el más social y está demostrando con hechos que no cumple con las trabajadoras de Ayuda a Domicilio ni tiene voluntad política de fiscalizar a la empresa, porque desde que Óbolo llegó al Ayuntamiento hace ya varios meses, la única realidad es que sigue campando a sus anchas”.

Insiste el PSOE que el Ayuntamiento "sigue sin ejercer su labor de control sobre el contrato vigente, permitiendo que los incumplimientos se agraven con el tiempo". “No podemos permitir que el bienestar de más 1.000 usuarios vulnerables y la estabilidad de 400 mujeres trabajadoras dependan de una empresa que no da la talla y de un equipo de gobierno que mira hacia otro lado”, denuncia Torres.

Por todo ello, quieren los socialistas insistir en el Pleno del día 29 en exigir "el cumplimiento inmediato de las obligaciones contractuales a Óbolo"; y, en caso contrario, "el inicio de un expediente sancionador". Y si lo problemas continúan, "se insta al Ayuntamiento a que plantee la resolución del contrato". Pero al margen de estas actuaciones, se va a plantear una vez más el "inicio inmediato al expediente técnico y administrativo para la municipalización del servicio, al objeto de que sea el Ayuntamiento de Cadiz quien preste el servcio a través de una gestión directa". Algo en lo que viene insistiendo la oposición municipal desde que es oposición (ya que con Adelante en el gobierno municipal hasta junio de 2023 se tramitó un contrato para presetar este servicio).

"La municipalización es una cuestión de voluntad política que ya funciona con éxito en otros municipios de la provincia”, defiende Óscar Torres, que ve la gestión directa como "único modelo que garantiza la excelencia en la atención a los sectores más sensibles de la ciudadanía y la dignidad de una plantilla que ha protagonizado numerosas movilizaciones en los últimos meses sin recibir soluciones reales por parte de Bruno García".