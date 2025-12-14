El PSOE de Cádiz alerta de la situación límite de 62 familias de Puntales

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz exige al equipo de gobierno del Partido Popular una intervención urgente para solucionar el grave problema de seguridad y habitabilidad que sufren 62 familias del barrio de Puntales. Así lo ha trasladado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Óscar Torres, tras la reunión mantenida junto al secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, y la concejala Rosario Tey, con los representantes vecinales de los edificios situados en la calle Explanada (números 1 y 3) y calle Dársena.

Durante la reunión, según se informa en nota de prensa, los representantes socialistas han podido comprobar el "sinvivir" que padecen estos vecinos, con viviendas que presentan graves problemas estructurales, humedades severas y la necesidad de apuntalar estancias interiores ante el riesgo de derrumbe. "Estamos hablando de la seguridad física de más de sesenta familias gaditanas que viven con el miedo diario a que sus techos se vengan abajo", ha advertido Torres.

Desde el PSOE recuerdan que la situación de estos bloques tiene un origen ligado a la gestión municipal. Aunque actualmente la mayoría de las viviendas son de propiedad privada, el conjunto fue titularidad de la empresa municipal de vivienda Procasa. En el año 2004, el Ayuntamiento ofreció la opción de compra a los inquilinos, quienes adquirieron sus hogares "sin ser informados ni conocedores de los graves problemas que padecía la edificación", ha explicado el portavoz socialista. A día de hoy, seis viviendas y dos locales permanecen bajo titularidad municipal.

Óscar Torres ha denunciado la "falta de previsión y sensibilidad" del alcalde, Bruno García, ante el deterioro del parque de vivienda de la ciudad. "Es indignante recordar que, durante la negociación de los presupuestos de 2024, el PSOE exigió una partida de ayudas y subvenciones para la rehabilitación de edificios de titularidad privada, previendo situaciones como esta, que son inasumibles para economías domésticas y que por desgracia se da en algunas barriadas de la cuidad. Pero el PP no cumplió", ha sentenciado Torres.

Torres ha incidido en que la solución requiere una estrategia de ciudad ambiciosa. De hecho, el PSOE ha recordado que desde su formación han llevado a Pleno hasta en dos ocasiones la necesidad de instar a la Junta de Andalucía a poner en marcha un Plan de Rehabilitación para la zona de Extramuros, emulando el plan que transformó el centro histórico y que permitió recuperar más de 12.000 viviendas.

"Ahora es el momento de mirar a Extramuros. Muchas de estas edificaciones superan los 70 años de antigüedad y sus residentes son, en gran medida, personas mayores con pensiones que no alcanzan para pagar las altísimas cuotas extraordinarias que supondría un arreglo estructural del edificio", ha argumentado Torres, que ha señalado que este tipo de obras son "imposibles de abarcar de manera individual" y exigen a las administraciones del PP (Junta y Ayuntamiento) que "dejen de ponerse de perfil. No podemos esperar a que ocurra una desgracia en Puntales para actuar. La administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus vecinos", han finalizado.