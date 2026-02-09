El proyecto Leer+ reúne este curso en Cádiz a casi medio centenar de voluntarios

Con varios años de experiencia a sus espaldas, en este curso actual vuelve a funcionar en Cádiz, además de en oros puntos de Andalucía, el programa Leer+ (Leer Suma) impulsado por la Fundación José Manuel Lara. Con la colaboración de un grupo de voluntarios, en este curso cerca del medio centenar en Cádiz, el proyecto trata de acompañar a los menores gaditanos, en esta ocasión unos cien de cinco colegios, en su descubrimiento del valor de la lectura y, sobre todo, en el proceso de hacerlo desde el punto de vista de la comprensión lectora, una circunstancia básica para leer mejor y aprovechar el hábito para mejorar en el estudio y con ello alcanzar futuras habilidades.

En la provincia de Cádiz, según se explica desde la Fundación José Manuel Lara, el programa Leer+ ejemplifica “cómo el acompañamiento lector puede transformar el hábito de leer en una mejora efectiva de la competencia lectora”. Así, en este curso 2025/26, la iniciativa llega a 100 escolares de cinco centros educativos de Primaria —Fermín Salvochea y Cortadura en la capital; Camposoto y Juan Díaz de Solís en San Fernando y El Castillo en Chiclana, con un total de 20 sesiones desarrolladas durante el primer trimestre y la implicación de 45 personas voluntarias. El programa se centra fundamentalmente en alumnos de quinto y sexto de Primaria, a los que se trata de acompañar en el intento de que alcancen la siempre deseada comprensión lectora.

Estos datos, añade la Fundación Lara, se suman a los del curso anterior, en el que Leer+ trabajó con 55 escolares de cinco colegios gaditanos, celebró 81 sesiones de lectura compartida y contó con la participación de 58 voluntarios y voluntarias, que dedicaron 687 horas de acompañamiento lector, “consolidando el programa como una herramienta eficaz frente a las dificultades de comprensión lectora en la infancia”.

Hace unos días, la Fundación José Manuel Lara, con sede en Sevilla y bajo la dirección general del gaditano Pablo Morillo Pérez, se hacía eco en un comunicado de los resultados del Barómetro de Hábitos de Lectura en el conjunto de España, en el que se destaca el aumento del interés por la lectura pero, al mismo tiempo, la preocupación por las dificultades que los menores presentan a la hora de comprender lo que están leyendo.

El estudio, destaca la Fundación Lara, sitúa en el 66,2 % el porcentaje de población que lee libros en su tiempo libre, una cifra que asciende al 71,2% si se suman quienes leen por trabajo, estudios o cómic: “Estos datos confirman una tendencia positiva y sostenida en los últimos años y reflejan que la lectura se afianza como una de las principales actividades de ocio en España”.

Sin embargo, la Fundación advierte que otros documentos, como el I Informe de Situación de la Comprensión Lectora en España, señalan que más del 50% del alumnado de Primaria presenta niveles de comprensión lectora “por debajo de los estándares deseables”, un índice que confirman otras evaluaciones de carácter internacional.

Incluso el Barómetro de Hábitos de Lectura 2025 revela además que la frecuencia y la profundidad de la lectura siguen siendo “desiguales desde edades tempranas”. Y añade la Fundación Lara: “Aunque el porcentaje de población lectora crece, el estudio muestra que una parte significativa de los lectores lo hace de manera esporádica y que el tiempo dedicado a la lectura no siempre se consolida como una práctica regular en la infancia y la adolescencia. Esta realidad pone de manifiesto que el reto no es solo que los menores lean, sino que lo hagan con acompañamiento, continuidad y sentido educativo, claves para desarrollar una comprensión lectora sólida”.

Y es en este punto donde encuentra su fortaleza y su razón de ser el programa Leer+, empeñado en hacer que los menores amen los libros y la lectura, que se sientan atraídos por la literatura, pero que al tiempo sepan entender qué leen, en un hábito que sin duda puede mejorar sus resultados escolares, porque la lectura está presente en todas las materias y asignaturas, y esquivar el temible escollo del fracaso escolar.

“Leer más no siempre significa leer mejor. Los datos del Barómetro son una excelente noticia para la cultura, pero no pueden ocultar una realidad educativa preocupante: muchos escolares tienen dificultades reales para comprender lo que leen”, señala en el comunicado el director general de la Fundación José Manuel Lara, el gaditano Pablo Morillo.

Desde la Fundación se subraya que la brecha lectora se concentra especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social, donde faltan referentes lectores, acompañamiento familiar y recursos educativos estables. “Ahí es donde se juega el futuro. No basta con fomentar el hábito lector de forma general; es imprescindible acompañar a los menores, enseñarles a comprender, a interpretar, a pensar y a construir pensamiento crítico a través de los libros. La lectura debe convertirse en una herramienta de igualdad, no en un factor más de desigualdad”, añade Morillo.

“El verdadero reto -insiste el máximo responsable de la Fundación Lara- no es solo que haya más lectores, sino que haya mejores lectores. Menores que entiendan lo que leen, que disfruten leyendo y que puedan usar la lectura como una herramienta para aprender, crecer y construir su futuro. Ahí es donde la lectura se convierte en transformación social”.