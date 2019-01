El proyecto de Ciudad de la Justicia en el barrio de Loreto empieza a diluirse

Por tanto, coinciden en el tiempo tres realidades que llevan al proyecto de Ciudad de la Justicia en Loreto a diluirse de cara al futuro. Un proyecto que en esta ocasión parecía haber cuajado, después de que la presidenta andaluza diera su apoyo y respaldo a la propuesta de los antiguos depósitos de tabaco, y que los responsables políticos posteriormente hayan dado el visto bueno el espacio y a la propuesta. Pero lo cierto es que desde el pasado mes de marzo no se ha producido avance alguno , y todo hace indicar que lo único que va a ocurrir con este proyecto será una nueva marcha atrás.

Esta situación de parálisis se suma al escenario que vive actualmente la administración regional, a punto no sólo de cambiar el gobierno, sino de dar un tremendo giro después de 36 años de liderazgo del PSOE. Esto ha llevado a ralentizar el ritmo y paralizar aquellas cuestiones que hubiera de ponerse en marcha en este año, o desde que se celebraron las elecciones el pasado 2 de diciembre.

Por un lado, apenas ha habido avances en los últimos meses respecto a la tramitación que deben cursar el Ayuntamiento y la Junta para confirmar el proyecto definitivo, dar luz verde al mismo y solicitar las licencias, licitaciones de las obras y demás pasos necesarios para contar con este equipamiento demandado desde hace más de dos décadas. Según ha podido saber este periódico, en la administración andaluza no se encuentra todavía la documentación que necesita del Ayuntamiento para consensuar los espacios y detalles de la operación, de manera que el asunto está estancado a día de hoy. “Es algo que se podía haber hecho en un año, pero a día de hoy no hay nada”, han asegurado a este periódico las fuentes consultadas, que lamentan la oportunidad perdida de actuar para dotar a la ciudad de un equipamiento judicial de 25.000 metros cuadrados .

José Blas Fernández: “Nos vamos a quedar sin Ciudad de la Justicia, pero para siempre”

Una de las voces que más encima está de la Ciudad de la Justicia es la de José Blas Fernández, concejal del Ayuntamiento (del Partido Popular) y presidente del Colegio de Graduados Sociales. Este colegio aplaudió el proyecto de los depósitos de tabaco, a diferencia, por ejemplo, del Colegio de Abogados, que ha reclamado siempre la construcción de un edificio de nueva planta para asumir las necesidades propias de una Ciudad de la Justicia; pero transcurridos todos estos meses sin anuncios ni novedades en torno al proyecto, Fernández ha llegado a calificar la situación como vergonzosa.

“Nos vamos a quedar sin Ciudad de la Justicia, pero para siempre; salvo que el nuevo gobierno de la Junta cambie lo hecho hasta ahora y haga algo al fin”, lamenta el representante de los Graduados Sociales de la provincia. “Este es otro fiasco más en la ciudad, por culpa en esta ocasión del Ayuntamiento, que no ha tramitado ningún documento para propiciar que la Ciudad de la Justicia se habilite en los depósitos de tabaco, como ellos mismos anunciaron y como de hecho el alcalde presume como logro siempre que puede”, comenta el también concejal del PP, que desde esta condición que ocupa recuerda que el Pleno del Ayuntamiento “aún no ha tratado el convenio de cesión de espacios, lo que evidencia que no se ha hecho nada”.

“No es serio que estemos en esta situación, sin instalaciones, repartidos por toda la ciudad... No son condiciones dignas para el colectivo judicial, y lo peor es que no hay el más mínimo atisbo de interés por parte del alcalde para revertir esta situación ”, ha denunciado José Blas Fernández, muy pesimista con el futuro de este equipamiento.