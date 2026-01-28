Próxima conferencia en la Academia de Medicina de Cádiz del doctor Rodríguez Valls

El jueves 5 de febrero, a las 19.00 horas y en el Salón de Grados de la Facultad de Medicina de Cádiz, tendrá lugar una Sesión Pública de la Real Academia de Medicina en la que se ofrecerá una conferencia sobre La transformación pragmática de los fines de los estudios académicos, que pronunciará el doctor Francisco de Paula Rodríguez Valls.

El doctor Rodríguez Valls es catedrático de Antropología Filosófica en la Universidad de Sevilla, académico correspondiente de la Academia gaditana y gran conocedor del tema que se propone exponer. Será presentado por el también correspondiente en Sevilla Esteban Fernández Hinojosa, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cuidados Intensivos, ex alumno de la Facultad de Medicina de Cádiz y asiduo colaborador en los Diarios del Grupo Joly.

El conferenciante abordará los estudios académicos reglados y formales que nacieron en los incipientes Estados de la naciente Europa con los objetivos de unificar y estructurar, para su enseñanza, los conocimientos de las diferentes disciplinas y legitimar las competencias profesionales de aquellos que los cursaban. El paso de los siglos y el acceso masivo al servicio público de la educación ha hecho que la gestión del gasto haya debido racionalizarse atendiendo a criterios de utilidad pública a corto y medio plazo. Con ello demuestra que se han transformado sustancialmente los objetivos básicos que los hizo necesarios en su inicio, lo cual hace que su exposición sea de actualidad y muy sugestiva.

Tras el correspondiente coloquio, el acto será clausurado por el presidente de la Academia gaditana, el doctor José Antonio Girón González.