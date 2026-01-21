El doctor José Carlos Armario abrirá el curso en la Real Academia de Medicina de Cádiz

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz abre esta semana el nuevo curso académico correspondiente a 2026. Será este jueves 22 de enero con una conferencia a cargo de José Carlos Armario Hita, académico de número y especialista en dermatología y venereología, que ha titulado su discurso de apertura 'La terrible lección'. Será a partir de las siete de la tarde en el salón de grados de la Facultad de Medicina de Cádiz.

En esta sesión está previsto que se lea la memoria del curso académico 2025, que estará a cargo de Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo de la institución. La clausura del acto, por otra parte, la realizará el presidente de la Academia gaditana, José Antonio Girón González.

En este acto, además, se procederá a la entrega de los premios concedidos por la Real Academia de Medicina de Cádiz, en el pasado año, en sus distintas y prestigiosas convocatorias. Así, está previsto que recojan sus premios Natalia Emelinda Pérez, ganadora del Premio Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz; María Baus (Premio Doctor Ángel Rodríguez Brioso); Emilio Couso (Accésit al premio anterior); Miguel Ángel Huerta (Premio in memoriam profesor Martínez Farfán); Marta Moreno (Accésit a este premio); Fernando Julio Ponte y Julio Luis Madrid (Premio In memoriam Profesor Orozco Acuaviva); Francisco de Asís López (accésit al premio anterior); Miguel Ángel Huerta (Premio Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz) y Miguel Muñoz-Cruzado (Premio in memoriam Juan Rof Carballo).