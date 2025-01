Apertura de curso en la Real Academia de Medicina de Cádiz

Este jueves 30 de enero, a las 19.00 horas y en el salón de grados de la Facultad de Medicina, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz inaugurará solemnemente su curso 2025, en un acto en el que se procederá a la lectura de la Memoria del Curso anterior; el Discurso de Precepto que por turno obligado le corresponde a los académicos numerarios; la lectura del acta del fallo del concurso de premios del curso anterior y, finalmente, la convocatoria del concurso del presente año.

Corresponde este año pronunciar dicho discurso al doctor Juan Antonio Muñoz Muñoz, académico numerario y especialista en Hematología y Hemoterapia, quien tratará sobre Hemoglobinopatías Hereditarias en la Bahía de Cádiz. Aspectos Paleopatológicos y Clínicos.

El ponente mostrará que las hemoglobinopatías son procesos hereditarios que afectan a la síntesis de la hemoglobina; y su clínica, cuando la presentan, es una anemia de intensidad variable. Son cuadros diversos según se produzca una disminución de la síntesis de hemoglobina (talasemias) o la presencia de una hemoglobina anormal en la sangre (hemoglobina C, hemoglobina S, etc.). En nuestra zona predominan las talasemias alfa y beta y su importancia radica que en los estados de portador no suelen tener clínica, pero en los estados en los cuales los dos progenitores son portadores se puede producir un cuadro grave en el hijo, denominado talasemia mayor, siendo el objetivo de los programas de escrutinio de estas afecciones.

Hoy en día, según el conferenciante, y debido a flujos migratorios actuales se pueden producir otras hemoglobinopatías (Hb S) o talasemias (alfa talasemia homocigota) que pueden afectar a la población en generaciones futuras. Se analizarán las causas principales de la aparición de estas alteraciones en nuestra zona y su prevención, objetivo del programa de estudio de microcitosis y hemoglobinopatías realizado en el servicio de Hematología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y que se complementa con el de escrutinio de enfermedades al nacer.

Previamente, el secretario de la Academia, Juan R. Cabrera Afonso, académico de número y especialista en Historia de la Medicina, leerá la Memoria del curso 2024. Y posterior al Discurso de Apertura, leerá el Acta de Concesión de los premios a trabajos presentados, procediéndose a su entrega; al final del acto quedará convocado el nuevo concurso de premios para este 2025, que se repartirá a la terminación de la sesión.

El acto será cerrado por el presidente de la Academia, José Antonio Girón González, quien procederá a su clausura.