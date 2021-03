La prórroga de los presupuestos en Cádiz crea discordia

La confección de unos presupuestos municipales o no para el presente año 2021 se ha convertido en un nuevo motivo para la discusión entre el equipo de gobierno de Adelante Cádiz y todo el arco de la oposición. Este hecho se pudo ver en el pleno extraordinario que tuvo lugar el pasado martes para autorizar el uso del 783.900 euros para ayudas a autónomos del Fondo de Contingencia.

El equipo de Gobierno asegura que la prórroga de los presupuestos para 2021 no es una decisión que esté cerrada. En este sentido, el concejal delegado de Economía, José Ramón Páez, señala que “aún no hemos dicho sobre si se van a aprobar unos nuevos o se van a prorrogar los existentes, que lo que estamos es elaborándolos, pero aún no se ha decidido”. De este modo, asevera que “estamos con los cálculos y estudiando las opciones y qué sería más beneficioso para la ciudad”.

Por ello, critica que “la oposición está tratando de embarrar este tema como hace con todo, porque en ningún momento hemos dicho nada más allá de que los estamos confeccionando y estudiando y analizando las situaciones para ver qué es más beneficioso para la ciudad”.

Páez niega que los presupuestos del año pasado no estén adaptados a la situación Covid y añade que “muchas de las inversiones que por la pandemia no se pudieron acometer el año pasado se están acometiendo ahora”.

El concejal del Partido Popular José Manuel Cossi asegura que esto es “un ejemplo más de la flojera del alcalde y su concejal de Hacienda, que han preferido no elaborar un presupuesto para 2021 sabiendo que sería un año absolutamente distinto a cualquier otro, y prorrogar unas cuentas, las de 2020, que no tienen ninguna atención especial sobre la más que necesaria recuperación económica de la ciudad”.

Así, afirma que “hacer modificaciones de crédito para dedicar un fondo de contingencia a ayudas Covid como si la pandemia no llevara ya un año entre nosotros, como si nos hubiera cogido de sorpresa en este mes de marzo, es un absurdo. El presupuesto municipal en vigor contempla -por ejemplo- un carnaval que no existió, e ignora una pandemia que nos está destrozando económicamente; con estos mimbres es imposible realizar una política de ayudas ni coherente ni mínimamente eficaz”, señaló Cossi.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mara Rodríguez, discrepa con el concejal en que estaba adaptado a un contexto Covid, “porque por eso se han realizado todas las modificaciones presupuestarias”.

Rodríguez afirma que ellos ya sabían en noviembre que no iban a hacer el presupuesto “porque en esa fecha no pueden estar pensando en hacerlos sino que ya debe haber un borrador”. Para ello ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Chiclana, que ya tiene los de 2021 aprobados y las cuentas de 2020 liquidadas.

La portavoz socialista tiene muy claro que “el presupuesto marca el modelo de ciudad, es como un prospecto, y no hacerlos denota falta de capacidad de trabajo, responsabilidad y compromiso”. Así dice que debe haber un presupuesto social “pero también es importante que estén claras las inversiones para que la ciudad avance”.

Asimismo, tampoco está de acuerdo con el concejal cuando dice que hay poco margen de libertad para los ayuntamientos a la hora de hacer el presupuesto una vez que quita todas las obligaciones, “porque evidentemente hay capítulos que no se pueden tocar pero las cuentas sí pueden redistribuirse y, sobre todo, establecer unas prioridades”.

Mientras tanto, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, también incidía en que se puede prorrogar un presupuesto que “ya tenía muchas carencias, como por ejemplo que el Informe de Intervención decía que las cuentas eran poco realistas y que el 75% de las inversiones dependían de los 9,8 millones de la venta de la Tribuna del Estadio Carranza”.

Un aspecto muy preocupante para Valverde es el hecho de que el próximo año se acaben los períodos de carencia de los préstamos y el que vaya heredar el Ayuntamiento se va a encontrar con un gran problema”.Asimismo, resalta que la labor de la oposición, al contrario de lo que indica el equipo de Gobierno “está siendo muy leal porque estamos aprobando todas las modificaciones presupuestarias". Eso sí, le llama la atención que la primera modificación presupuestaria que se hizo fue para la Edusi, “algo que tendría que haber estado ya previsto”.

Mientras tanto, el concejal no adscrito, Domingo Villero, afirmó que no elaborar unos presupuestos en la situación actual “es una absoluta irresponsabilidad”. En este sentido, señala que ir tirando de los presupuestos con continuas modificaciones de crédito lo que dan a entender “es una falta de planificación total” y lamentó la cantidad de veces que se han prorrogado “cuando es el documento más básico con el que cuenta el Gobierno de una ciudad”.