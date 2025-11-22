Los problemas de la construcción afectan a las obras públicas en Cádiz

Las noticias de licitaciones desiertas, retraso en el comienzo de los trabajos y hasta renuncias de empresas en las adjudicaciones de obras en viviendas y espacios públicos de la ciudad de Cádiz ya no nos resultan tan ajenas e infrecuentes como nos gustaría. Al alcalde de Cádiz, tampoco. Por eso, y al hilo de los preocupantes retrasos en el inicio de los trabajos de las viviendas protegidas de Procasa proyectadas en Sagasta 77-79 y Pericón, 3 y 5, dependientes de fondos europeos que caen sobre estas promociones como espada de Damocles, Bruno García se anima a hacer una reflexión que mira hacia “el problema de fondo, las dificultades en el sector de la construcción”.

“Hay un problema con la construcción por la falta de mano de obra y los precios que van subiendo de los materiales, con lo que nos está costando adjudicar las obras que sacamos a licitación. Este es un problema global, no es algo que sólo ocurre en Cádiz, les animo a que miren en otro sitios”, valora el primer edil de la ciudad que asegura que en la capital “nos movemos en unos porcentajes” de dificultad de sacar adelante los proyectos “similares a los de otros municipios del entorno, y no tan del entorno”.

“Esto está pasando en Cádiz, en Andalucía y en España”, mapea el servidor público que en los últimos tiempos ha visto licitarse en dos ocasiones el proyecto de vivienda pública en Sagasta; otras dos la promoción –esta ya sí iniciada y también dependiente de los fondos Next Generation para su financiación– de Calderón, 19; y dos más, las dos desiertas en este caso, la reforma para hacer más accesible el Yacimiento de Gadir, entre otras actuaciones obstaculizadas.

Además, también ha asistido a la renuncia de las empresas adjudicatarias en primera instancia de proyectos como el Teatro del Parque o el parque infantil del Pelíkano, con la consecuencia de los lógicos retrasos en el inicio de los trabajos ante los trámites que conllevan formalizar las relaciones con las siguientes empresas clasificadas.

Unos inconvenientes que no sólo afectan a Cádiz, ni que tampoco sólo han sufrido este equipo de Gobierno. De hecho, la problemática en el sector de la construcción también se argumentaba en la etapa de José María González Kichi como alcalde ante los impedimentos que se encontró en las licitaciones de la pérgola de Santa Bárbara, el Baluarte del Orejón, las viviendas de Santiago, reforma de plaza de la Candelaria o la obra en los Depósitos de Tabaco.

“Sólo en vivienda, este equipo de Gobierno tiene garantizados para estos cuatro años una inversión de 27 millones, mientras que en la anterior etapa de ocho años, sólo fueron ocho millones. Ese impulso no sólo se está produciendo desde el Ayuntamiento de Cádiz, también a nivel regional, con las viviendas del Cerro del Moro y ahora que tiene que empezar la obra de las 202 de Puntales, y también a nivel estatal, que el Gobierno de España también quiere hacer las suyas. Así, hay un incremento importante en la construcción de vivienda, y nosotros podemos invertir, pero, para que se ejecute, lo que tiene que haber realmente son empresas y trabajadores. Y ese impulso de contrucción de vivienda también se está dando en otras localidades”, insiste Bruno García.

De hecho, el primer edil baraja que "este contexto global va a derivar, probablemente, en que los plazos de los fondos europeos” de los que dependen varias de estas actuaciones –como las promociones de Procasa en Calderón, Sagasta y Pericón– “se puedan ampliar”.

Con todo, el alcalde asevera que desde el Ayuntamiento se está “apretando” para que esas obras “salgan adelante" sin necesidad de prórroga alguna y recuerda que la gran promoción de Procasa de 53 viviendas en avenida Marconi –también cofinanciadas por los Next Generation– “se está ejecutando y va avanzando a muy buen ritmo”. “Pero no descartamos que haya posibilidad de una ampliación de los plazos de Europa, es algo que suena un poco que pueda pasar”.