Desiertas, por segunda vez, las obras de accesibilidad del Yacimiento Gadir

El segundo intento de poner en pie las obras de mejora de la accesibilidad universal del Yacimiento Gadir y de los centros turísticos de Canalejas y oficina de Beatriz Cienfuegos tampoco ha dado frutos. Así, la licitación de esta intervención, dependiente de los fondos europeos NextGeneration, de nuevo, ha quedado desierta.

De esta forma, tal y como ocurrió con el concurso público que se desarrolló este verano, ninguna empresa se ha presentado al procedimiento que, en esta segunda ocasión, comenzó el 25 de septiembre, con la publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 14 de octubre. Cumplido este periodo, no se registró ningún interesado.

Las obras, que están enmarcadas en el Plan Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025 y financiadas, por tanto, por los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, contaban con un presupuesto base de 85.280,96 euros.

Con esta partida, en el yacimiento ubicado en la calle San Miguel, lo que se buscaba era adaptar dos itinerarios accesibles, el principal de entrada al Teatro del Títere y el acceso al yacimiento en su interior, además de crear un itinerario alternativo desde el exterior por la puerta de logística del coliseo.

Así, las actuaciones que se debían realizar eran la supresión del escalón de la entrada lateral al yacimiento, la de la calle Javier de Burgos, sirviendo así tanto para evacuación como de entrada de logística al teatro; la sustitución de la barandilla de la rampa de la entrada principal por una nueva de doble pasamanos continuo y vidrio de seguridad; nuevo pasamanos en el interior del yacimiento; suministro e instalación en el ascensor de un bucle magnético para usuarios con audífonos con el objetivo de que puedan escuchar el sistema de intercomunicador de emergencia o el propio sistema de mensajes informativos y de kit de accesibilidad universal para ascensor; hacer accesible el aseo de la primera planta adaptando la grifería, la reparación del inodoro, cambio de sentido de la puerta e instalar cerradura con aviso de libre/ocupado con equipamiento consistente en kit avisador lumínico acústico de emergencia; desmontaje y sustitución del salvaescalera; colocación de un portero automático en la entrada de la calle Javier de Burgos conectado con la taquilla de acceso; la instalación de marcas podotáctiles de encaminamientoy advertencia en itinerarios accesibles y mejora de la accesibilidad universal con señalética.

Además, en el Centro de Recepción de Turistas de Canalejas, el proyecto contemplaba la reparación del solado y mejoras varias del aseo accesible; la colocación de marcas podotáctiles de encaminamiento y advertencia en itinerarios accesibles; y la mejora de la accesibilidad universal proporcionando la debida señalética y bucles de inducción magnética para audífonos.

Estos dos últimos aspectos también estaban incluidos en la intervención del punto turístico de la avenida Beatriz Cienfuegos donde también se contemplaba una nueva solería antideslizante en la entrada; la sustitución de las barandillas por unas nuevas con doble pasamanos continuo y vidrio de seguridad; la motorización de la puerta de acceso con fotocélulas y también mejoras en su aseo accesible.

A