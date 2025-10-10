Tripmilenaria continuará con la gestión del Yacimiento Gadir

Desde que abriera sus puertas en el año 2014, el Yacimiento Gadir, la prueba arqueológica más contundente de la existencia del asentamiento fenicio en Cádiz, se ha convertido en uno de los espacios culturales más atractivos para gaditanos y visitantes. Con una afluencia superior a las 25.000 personas al año, este trocito del pasado situado bajo el antiguo Teatro Cómico (actual Teatro del Títere La Tía Norica) es de propiedad municipal, a través de la delegación de Turismo, aunque su gestión siempre se ha externalizado desde su apertura. Una gestión integral que, de nuevo, recae en la empresa gaditana Tripmilenaria, la que año a año desde que Gadir se pusiera en valor ha ganado su licitación.

De esta forma, la pasada semana la Mesa de Contratación a cargo de resolver el nuevo contrato del espacio para los próximos tres años (contrato de un año con dos años de prórroga) ha propuesto al Órgano de Contratación que el Yacimiento Gadir vuelva a quedar en manos de Tripmilenaria, puntuada por encima de las dos firmas que también se presentaron a este procedimiento, Gestión de Servicios AH, S. L. y Atlas Servicios Empresariales, S. A. Y es que la empresa fundada por el arqueólogo Juan Miguel Pajuelo y el doctor en Historia Francisco Javier Ramírez ha realizado la mejor oferta económica, con un 8,76% de porcentaje de baja único sobre los precios unitarios en una licitación que tenía un presupuesto base de 111.278,09 euros (IVA incluido).

Hay que recordar que este contrato de servicio de gestión integral del Yacimiento Gadir incluye la realización de visitas guiadas y atención al público en el interior del Yacimiento, la gestión del punto de venta interior (y es que Gadir es uno de los pocos espacios culturales con punto comercial propio en esta ciudad), el mantenimiento de los restos arqueológicos y su promoción y difusión a través de redes sociales. Además, a través de esta nueva licitación, la empresa también se ha comprometido a impartir 80 horas anuales de talleres didácticos dirigidos a centros escolares y otros colectivos; formar a su plantilla en lengua de signos, redes sociales y prevención de riesgos laborales, atención protocolaria y primeros auxilios y poner a disposición de protocolo productos de su espacio comercial interior por valor de 1.200 euros.

Además de Gadir, Tripmilenaria acaba de ser también la empresa adjudicataria de la gestión del Testaccio de Gades, de la Universidad de Cádiz, que pronto abrirá al público.

Nuevo intento para hacer obras de mejora de accesibilidad

Además de la licitación de la gestión integral de sus servicios, el Yacimiento Gadir también está siendo objeto de otro procedimiento, el necesario para llevar a cabo una mejora en su accesibilidad universal. Una intervención, con una duración de tres meses, que se realizará en diferentes espacios del centro. Para ello, desde el Ayuntamiento de Cádiz se abrió este verano un concurso público que quedó desierto y que se ha vuelto a reactivar.

Las obras, que están enmarcadas en el Plan Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025 y financiadas, por tanto, por los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, cuentan con un presupuesto base de 85.280,96 euros, destinados no sólo a la accesibilidad de Gadir, sino también del Centro de Recepción de Turistas del paseo de Canalejas y de la Oficina de Turismo de la avenida Beatriz Cienfuegos.

Concretamente en el yacimiento ubicado en la calle San Miguel, se intentará adaptar dos itinerarios accesibles, el principal de entrada al Teatro del Títere y el acceso al yacimiento en su interior, además de crear un itinerario alternativo desde el exterior por la puerta de logística del coliseo.

Así, las actuaciones que se realizarán son la supresión del escalón de la entrada lateral al yacimiento, la de la calle Javier de Burgos, sirviendo así tanto para evacuación como de entrada de logística al teatro; la sustitución de la barandilla de la rampa de la entrada principal por una nueva de doble pasamanos continuo y vidrio de seguridad; nuevo pasamanos en el interior del yacimiento; suministro e instalación en el ascensor de un bucle magnético para usuarios con audífonos con el objetivo de que puedan escuchar el sistema de intercomunicador de emergencia o el propio sistema de mensajes informativos y de kit de accesibilidad universal para ascensor; hacer accesible el aseo de la primera planta adaptando la grifería, la reparación del inodoro, cambio de sentido de la puerta e instalar cerradura con aviso de libre/ocupado con equipamiento consistente en kit avisador lumínico acústico de emergencia; desmontaje y sustitución del salvaescalera; colocación de un portero automático en la entrada de la calle Javier de Burgos conectado con la taquilla de acceso; la instalación de marcas podotáctiles de encaminamientoy advertencia en itinerarios accesibles y mejora de la accesibilidad universal con señalética.

Las empresas interesadas en realizar estos trabajos, y los correspondientes a los centros turísticos, tienen hasta el 14 de octubre para presentar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Estado. Como hemos dicho, el anterior proceso, que tuvo como plazo del 28 de julio al 7 de agosto, no recibió ninguna oferta.