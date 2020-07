El alcalde culpa al PSOE, Martín Vila al resto de la oposición, y la oposición culpa al alcalde. Las posturas tras el pleno extraordinario celebrado este martes para empezar a poner límites a la expansión del turismo en Cádiz, donde no ha salido adelante la propuesta del equipo de gobierno, se han distanciado entre un gobierno que se ha quedado solo en la defensa de su tesis y una oposición que se ha unido en bloque contra Adelante Cádiz.

"El problema de la vivienda en Cádiz tiene un nombre y es Kichi" ha afirmado el portavoz del Partido Popular, Juancho Ortiz, a la conclusión de lo que ha denominado "el pleno de la mentira". "Kichi mintiendo, algo que es ya habitual, Vila mintiendo y haciéndonos creer que el problema de vivienda en Cádiz es el Turismo, comparándonos con Barcelona, con Málaga o con Mallorca. Una locura", ha expresado Juancho Ortiz, que recordaba que hasta 2015 "según ellos el problema de la vivienda era Teófila, el PP, el capital y la derecha; y hoy, el problema es el turismo".

"Kichi mintió durante años sobre lo que iba a hacer, y ahora no es capaz de construir un solo piso en los muchos solares vacíos que tiene la ciudad, varios de ellos propiedad del Ayuntamiento. Ese es el problema, que Kichi ha renunciado a construir casas para los gaditanos, que prefiere deberles casas a los gaditanos que deberle dinero a los bancos, y nosotros no", ha trasladado Ortiz, recordando que durante los años de gobierno del PP se llegaron a entregar en la ciudad "dos mil viviendas en veinte años".

El PSOE

La portavoz socialista, Mara Rodríguez, también ha sido muy crítica con José María González tras el pleno extraordinario sobre la turistificación, lamentando que Adelante Cádiz haya presentado "una propuesta caduca y anticapitalista que pretendía eludir su responsabilidad en materia de vivienda y regular algo por la puerta de atrás sobre lo que no tiene competencia".

"El alcalde tiene competencia para expropiar solares y fincas abandonadas y facilitar así la construir viviendas; puede modificar la ordenanza de alquiler justo para que sea realmente útil, o reducir el precio máximo de renta a pagar por el inquilino de Procasa, que ellos mismos han subido casi al doble. Pero para el alcalde sigue siendo más importante hacer propaganda que hacer política en materia de vivienda", ha criticado Rodríguez, que ha defendido "otra manera de hacer las cosas, con sentido común y con la garantía de que será para corto, medio y largo plazo, ya sea en materia turística, de vivienda o en cualquier otro ámbito".

Ciudadanos

Una "propuesta disparatada" que ha dado al traste con una propuesta de regular las viviendas turísticas y de modificar el PGOU sobre la que todos los grupos "coincidíamos". Ese es el resumen que la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha hecho del pleno extraordinario de este martes, lamentando la postura de un alcalde que "sigue instalado en sus trincheras con la idea de no llegar a ningún acuerdo". "Se ha empeñado en tergiversar la idea de controlar la turistificación acompañando la modificación puntual del PGOU en la que todos estábamos de acuerdo de una suspensión de las licencias absolutamente suicida y absurda, sobre todo en este momento en que Cádiz se puede salvar a través de la industria turística porque tampoco han dado soluciones para que exista otra", ha afirmado la edil de la formación naranja.

Villero

El concejal no adscrito ha lamentado que la propuesta elevada por el equipo de gobierno "no estaba consensuada con los agentes sociales y económicos" de la ciudad y que se centraba en unas licencias en trámite "pero nada se ha dicho las 5.000 viviendas que están vacías en la ciudad, muchas de ellas del propio Ayuntamiento". "No es momento de ir contra cualquier cuestión que genere economía y empleo para los gaditanos, porque para vivir en Cádiz una de las cuestiones importantes es trabajar", ha defendido Villero, que tampoco entiende que la propuesta sobre la turistificación se plantee "cuando se está elaborando un plan estratégico de turismo".