El problema con la salida del Allure of the Seas provoca un retraso en la llegada de los tres Carnival que repararán en Cádiz estos meses

El Allure of the Seas, en una imagen de hace una semana y pico

Cádiz/Navantia cumplió su comentido con todo éxito. El inesperado hallazgo de un problema en varias de las helíces de propulsión del crucero Allure of the Seas hizo temer que la obra tendría que prolongarse durante tres días más. Pero el tesón y el compromiso de la Navantia así como de su plantilla y de las empresas auxiliares que han colaborado de manera directa en la reparación o reforma de este gigantesco buque ha intentado minimizar este retraso en la medida de lo posible.

Las circunstancias meteorológicas han sido las que parece que se han puesto en contra de Navantia y de Royal Caribbean para que ese tesón y ese esfuerzo se vea realmente reflejado en el calendario en el que quedará para siempre apuntada la fecha de la salida del dique 4 del Allure of the Seas tras esta millonaria reforma que ha vuelto a demostrar que esta naviera norteamericana sigue prefiriendo a Cádiz a pesar de tener muy cerca de sus sede en Miami astilleros que se suponen que están perfectamente cualificados para llevar a cabo estas reformas y operaciones.

Pero algo tendrá al agua cuando la bendicen, como dicen por ahí, y más en un momento tan cercano a la Semana Santa como el que ahora se vive. No sólo han confiado en Cádiz para traerse un maletín con más de cien millones de dólares y más de un millar de tareas y encargos en los que se han visto volcados en momentos puntuales más de 3.000 personas de manera simultánea, sino que Navantia acaba de firmar con Royal Caribbean un nuevo acuerdo en el que reflejan que este noviazgo o este compromiso se va a prolongar en el tiempo.

Y Navantia lo puede controlar casi todo en lo concerniente a una magna obra como la que está viviendo el Allure, pero lo que aún no ha conseguido es controlar las condiciones meteorológicas que, al final, dejan bien claro que la naturaleza se impone y golpea la mesa con un "aquí mando yo".

El Levante provocaba este miécoles decenas de reuniones entre los responsables de Navantia y de Royal Caribbean para cuadrar todo lo que su experiencia les permite esa ansiada salida del dique 4 que finalmente se hizo esperar más de lo deseado.

Se va uno de Royal Caribbean y entran tres de la Carnival

Pero Navantia se ha metido ya en una vorágine en la que los trabajos se encadenan unos con otros y es una cadena en la que nada puede fallar para que los calendarios puedan seguir intactos y ningún otro cliente se vea perjudicado por un retraso en la salida de un buque del dique, como ha ocurrido estos días con el Allure of the Seas.

El plan inicial era que el Allure of the Seas pusiera su proa en dirección a Barcelona para meterse de nuevo en el mercado el pasado 7 de abril, pero finalmente ha sido o va a ser este día 9 la fecha en la que, si el Levante lo permite, podrá dejar el dique de Navantia.

Y si el día 7 era el día indicado para la salida del Allure of the Seas, el día 11, es decir este viernes de abril, tenía que entrar en ese mismo dique 4 el primero de un grupo de buques de la gigantesca naviera Carnival: el Carnival MIracle.

Según indican desde el comité de empresa de Navantia, la entrada del Miracle se ha tenido que posponer, de momento, un día.

En cuanto se supo que se avecinaba un retraso como el que ha tenido lugar en esta ocasión con el Allure of the Seas, Navantia se puso en contacto con Carnival para ver si podían asumir un leve retraso motivado por circunstancias externas a Navantia como están siendo las condiciones climatológicas que se sumaron al hallazgo de un inesperado con las hélices de propulsión del Allure, que provocó una nueva inyección de dinero y unos días más de "ingreso" en la cama del dique 4.

Pero, como ya se ha dicho en otras ocasiones en este periódico, cuando sale un buque de un dique seco, lo primero que hay que hacer es llenarlo de agua para poner de nuevo el buque a flote, algo que suele tardar unas ocho o nueve horas. Despues toca deshacer la cama que soportaba, en esta caso al Allure of the Seas, y modificarla para recibir a un barco que va a ser totalemnte distinto, con una eslora y una manga distinta, y con unas necesidades que no tienen por qué tener nada que ver con el Allure.

Eso requiere un tiempo insalvable por mucho que Navantia, sus trabajadores y las industria auxiliar esté dispuesta a trabajar 24/7. Tanto es así que si el Allure ha tenido que retrasar dos días o dos días y pico su salida de Navantia, se va a hacer todo lo posible para que el Carnival Miracle casi ni lo note.

Un milagro que llegará con un día de retraso

De momento ya se ha confirmado que el Miracle (milagro) no entrará en el dique 4 el viernes aunque sí, si el tiempo lo permite, lo hará el sábado. En ese momento se recogen ya los planos del Allure y se pasa página, para centrarse en la obra o en la varada rutinaria que trae, en esta ocasión, al Carnival Miracle hasta el astillero gaditano.

En teoría, este buque de Carnival entrará el día 12 y debería haber salido el día 9 de mayo y se hará todo lo posible que así sea finalmente. La mano de obra se pondrá las pilas para que el primer vierne de mayo, el Miracle salga de Cádiz.

Y ya será cuestión de responder lo mejor posible a la reserva de dos meses del dique cuatro de la que ya habló hace días este periódico. Así, el 12 de mayo se hará lo posible para que entre en el citado dique del astillero de la capital el Carnival Valor, que permanecerá aquí hasta el 25 de mayo. Y es que tan sólo tres días después, el 28 de mayo, habrá que tener todo preparado para recibir el tercero de los Carnival, el Carnival Liberty.