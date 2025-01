Carnival y Royal Caribbean dan una segunda oportunidad a Cádiz pero siempre que se trabaje los domingos

Cádiz/La cosa no parece que esté perdida del todo. De momento ya todo apunta a que los tres cruceros de Carnival que tenían que reparar en Cádiz a lo largo de los proximos meses van a usar las instalaciones gaditanas para ponerse a punto. Primero porque por mucho que quieran vender a los cuatro vientos sus amenazas, no hay dique libre ni en Marsella ni en Brest que tengan espacio para recibirlos ahora así como el que no quiere la cosa. Así que los cruceros 'Liberty', 'Miracle' y 'Valor' pasarán por el dique gaditano este año.

Así que no tienen más narices que quedarse en Cádiz se trabaje los domingos o no se trabaje. Pero parece que esta polémica tiene ya los días contados porque todo apunta a que sean los propios empleados de las empresas auxiliares los que, a la vista de la apocalipsis que podriá significar la marcha de Carnival e incluso de Royal Caribben, que representan el 85% de las reparaciones que se llevan a cabo en Cádiz, opten por trabajar los domingos.

Todo parecía perdido y ya era casi una realidad que tanto Carnival como Royal Caribbean estaban ya haciendo las maletas para llevarse sus cruceros a otros astilleros europeos donde sí se trabajen los domingos cuando parece que la cordura se ha impuesto por las dos partes: las dos navieras darán una segunda oportunidad y los trabajadores tanto de Navantia como de la industria auxiliar podrían dar su brazo a torcer y trabajar los domingos siempre que se cumplan los convenios establecidos y esto no se convierta en un jardín sin vallar en el que las personas se lleven 24 días, los 7 días de la semana metidos en un dique o en la bodega de un buque dejándose la vida.

Esa es la solución, ni más ni menos, que proponen desde la CTM que aglutina a los trabajadores del metal. "No queremos ni votaciones ni que nadie trate de convencernos con amenazas como las que nos hacen llegar con los avisos de navieras como Carnival o Royal Caribbean, que yo pondría seriamente en cuarentena sobre si son amenazas de verdad o sólo un brindis al sol que se sacan de la manga los empresarios. Lo único que pedimos es que se cumpla con la ley y con los convenios vigentes que son los mismos que firmaron todos esos trabajadores que ahora podrían entrar en esa votación". Así se expresaba este viernes Manuel Barber, presidente de la CTM.

Ahora mismo parece que las aguas podrían volver a su cauce si los trabajadores de la industria auxiliar expresan públicamente su intención de seguir trabajando los fines de semana, lo que haría que todo volviera a la normalidad y el astillero de reparaciones de la capital pudiera olvidar pronto este mal trago y seguir, así siendo, el astillero preferido por la mayoría de las grandes navieras de cruceros del mundo.

UGT ha lanzado un comunicado este jueves asegurando que "no es responsable de nada de lo que se le acusa y que siempre ha velado por los derechos de los trabajadores y por el empleo en la bahía de Cádiz. Si hay pérdida de trabajo en Navantia Cádiz, será por la mala organización de esta empresa en la factoría de Cádiz".

Es también de justicia indicar que estas palabras no han caído demasiado bien entre los encargados de organizar los turnos y trabajos dentro de la factoría pues Montoro pone el punto de mira sobre ellos desde el momento en el que habla de "mala organización".

Así, el sindicato convoca una reunión de delegados, que se celebrará en Navantia Cádiz, con fin de buscar solución al conflicto y se va a realizar una votación entre todos los trabajadores de las empresas afectadas del sector y que debe de estar realizada al final de las fiestas. Desde la CTM critican o no ven todo bien que estas reuniones se hagan directamente nada más que con los delegados y no directamente con los trabajadores que son los que tienen que tomar la decisión sobre toda esta cuestión de fondo.

También propone Montoro realizar una reunión, con la participación de Navantia al máximo nivel, UGT FICA y representación de los responsables de las empresas auxiliares; bloquear los tornos una vez se han cumplido las horas establecidas; organización de las empresas auxiliares en los cuadrantes de descansos.

Para UGT es fundamental "modificar las salidas, entradas y maniobras de barcos en sábados y domingos, sobre todo en domingos, lo que aliviaría el tema de los descansos en fines de trabajo".