Royal Caribbean renueva su fidelidad con Navantia Cádiz tras el éxito con el Allure of the Seas

El Allure of the Seas, en una imagen de hace un par de semanas, durante su estancia en el dique 4 del astillero gaditano de Navantia Reparaciones

Cádiz/Coincidiendo con la salida del dique 4 del Allure of the Seas, uno de los gigantes de la flota de Royal Caribbean, la naviera norteamericana acaba de renovar su acuerdo marco estratégico con Navantia, fortaleciendo así la larga relación entre ambas compañías y estableciendo las bases para futuros proyectos de modernización y revitalización.

Son ya 13 los años que dura este noviazgo y todo hace indicar que el estado de salud de la relación entre ambos contrayentes es de lo más satisfactoria.

Es siempre motivo de satisfacción este tipo de notificaciones pero a nadie le coge por sorpresa que tanto Navantia como Royal Caribbean hayan optado por prolongar esta relación contractual con vistas a aumentar el número de cruceros de la compañía estadounidense que pasan por la factoría gaditana de reparaciones de Cádiz ya sea para meras varadas rutinarias o bien para operaciones de mayor calado, nunca mejor dicho, como es la que se está llevando a cabo a día de hoy con el Allure of the Seas.

Cabe recordar que el lunes, 24 de febrero, el Allure entró en los "boxes" del astillero de Cádiz para someterse a una remodelación millonaria que ha tenido ocupadas a miles de personas durante 42 días, pertenecientes tanto a la plantilla del propio astillero como a muchísimas empresas auxiliares que han intervenido en esta gran obra.

Por la actualización y la reforma que ha vivido en los cantiles del astillero gaditano, Royal Caribbean va a pagar o ha pagado más de 100 millones de dólares como parte del programa "Royal Amplified".

El Allure of the Seas ha quedado "manga por hombro", como se dice en Cádiz, mientras se llevaba a cabo su reforma en el astillero de Cádiz / JULIO GONZÁLEZ

Así, el barco hizo una ultima escala en Barcelona el 22 de febrero, antes de entrar en dique seco en Cádiz para una transformación de 42 días. Esto ha significado que el Allure of the Seas ha estado fuera de servicio durante más de 48 días. De hecho aquí llegó con un listado completo, ni más ni menos que con14.000 tareas pendientes a las que se ha sometido durante su estancia en el astillero de Navantia de Cádiz capital.

Para ser justos, cabe recordar igualmente que la fecha inicial para que el Allure of the Seas abandonara Cádiz era el 7 de abril, pero los técnicos de Navantia durante una de sus muchas revisiones detectaron que varias de las hélices de sus sistemas de propulsión se encontraban en mal estado. Esto ha provocado que Royal Caribbean haya tomado la sabia decisión de proceder a la sustitución de tres de estos propulsores, algo que ha supuesto un considerable aumento en el presupuesto inicialmente calculado por ambas partes.

Pero finalmente el objetivo se cumplirá y si no es estar tarde de martes a última hora, podría ser durante la madrugada entre el martes y el miércoles cuando el Allure of the Seas dejará el dique 4 a su popa y pondrá definitivamente todos sus sistemas de direccionamiento con Barcelnoa como punto de destino. Será en la Ciudad Condal donde el Allure of the Seas podrá mostrar sus nuevas instalaciones y sus mejoras y actualizaciones que ha adquirido durante su larga y millonaria estancia en el astillero de Cádiz.

Así, a la vista de este nuevo éxito en esta relación. Royal Caribbean y Navantia no han dudado en renovar su acuerdo y la ceremonia de firma tuvo lugar en la sede de Royal Caribbean Group en Miami, con la asistencia de ejecutivos de ambas compañías.

45 Royal Caribbean pasaron por el astillero gaditano en los últimos 13 años

La propia Navantia recuerda que la relación entre Navantia y Royal Caribbean se remonta a 2012, cuando Navantia revitalizó con éxito dos barcos de Royal Caribbean en el astillero de reparaciones Cádiz. Desde entonces, 45 cruceros de la compañía de vacaciones han sido renovados en el astillero español, reforzando su posición como líder en la industria de reparación y revitalización de cruceros.

El majestuoso Allure of the Seas, atracado en el dique 4 de la factoría de reparaciones de Navantia en Cádiz / JULIO GONZÁLEZ

Marcos Díaz, director de Navantia Reparaciones, y Anders Aasen, vicepresidente de Tecnología Marina Global del grupo Royal Caribbean, estuvieron presentes para firmar esta renovación. “Estamos absolutamente encantados de renovar nuestro acuerdo marco con Royal Caribbean y esperamos fortalecer la ya excelente relación entre nuestras compañías a través de atraques seguros y exitosos de su flota. Agradecemos la confianza depositada en nosotros durante los últimos 14 años por un líder tan importante de la industria de cruceros”, dijo Marcos Díaz.

Cabe recordar que el Allure of the Seas de Royal Caribbean ya había visitado Navantia en 2015 y 2020, lo que demuestra la excelente relación entre las dos compañías.

Con una historia de más de 300 años ligada a la construcción de buques para la Armada, Navantia es una empresa de tecnología pública y estratégica para la defensa de España. Sus áreas de especialización van desde la construcción naval (de superficie y submarina), al diseño e integración de sistemas de alto contenido tecnológico y el apoyo al ciclo de vida y servicios de alto valor añadido. Adicionalmente, con su marca Navantia Seanergies, es un proveedor global para el desarrollo de la energía eólica marina y otras energías verdes como el hidrógeno. Navantia emplea en España a cerca de 4.000 personas de manera directa, principalmente en sus sedes de Ferrol y Fene (A Coruña), Puerto, Real, San Fernando, Cádiz y Rota (Cádiz), Cartagena (Región de Murcia) y Madrid.

"Comprometida con la construcción de un futuro seguro y sostenible mediante la excelencia tecnológica y la colaboración industrial, Navantia tiene contratos con Gobiernos, y compañías de todo el mundo y lazos con universidades y centros tecnológicos y académicos", según indica la propia Navantia en una nota remitida a este medio.

Por su responsabilidad social como empresa pública y como empresa tractora de todo un ecosistema industrial, contribuye a la sostenibilidad y" la innovación con su compromiso diario con las personas y el planeta, con prácticas responsables desde el punto de vista laboral, medioambiental y del desarrollo económico y tecnológico viable regional, nacional e internacionalmente. Está participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública de España) en un 100%".