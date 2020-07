El primer lote de mascarillas gratis de la Junta duran poco en las farmacias de Cádiz

Sin grandes colas ni avalanchas, pero con un goteo constante, en algunas farmacias de Cádiz se agotaron durante la mañana las mascarillas distribuidas este miércoles por la Junta de Andalucía para dispensarlas de forma gratuita entre las personas mayores de 65 años y dependientes. Una decena de farmacias de la capital gaditana consultadas por este periódico reconocían que habían recibido pocas unidades de estas mascarillas, por lo que las que no las tenían agotadas al mediodía, preveían que al acabar la jornada no les quedará ninguna.

Se trata de paquetes de tres unidades que, en principio, en esta primera jornada se iban a distribuir a los mayores de 80 años presentando su tarjeta sanitaria. El viernes 24 de julio se entregarán a las personas con 70 años cumplidos o más; el sábado 25 a los mayores de 65 años y partir del lunes 27 de julio, a los mutualistas y personas que no hayan podido acudir en su día asignado. Tanto en la Farmacia San Felipe como en Aguilar (c/ Acacias) afirmaban que esto es una recomendación, pero la realidad es que las mascarillas se están dispensando este miércoles a todas las personas mayores que van a solicitarlas con sus tarjetas sanitarias, aunque no tengan los 80 años. "Es una recomendación difícil de cumplir porque no podemos decirle a alguien que viene por ellas que no se las damos", reconocían en la Farmacia San Felipe.

En todos los establecimientos consultados señalaban que muchas personas mayores han ido expresamente a buscar sus mascarillas; otras se las han llevado por indicación del farmacéutico al retirar su medicación.

En la Farmacia San Francisco indicaban que al encontrarse este establecimiento en un lugar de mucho tránsito, estaban entrando personas a solicitar sus mascarillas que no son clientes habituales, por lo que temían que estos tendrán que esperar al siguiente envío que haga la Junta de Andalucía, que aún no se sabe cuándo llegará.

En La Farmacia La Viña comentaban como curiosidad que estaban yendo más hombres que mujeres a recoger sus mascarillas, "quizás porque son los que más están por la calle", reflexionaban.

En unas farmacias, como en Cantera Cavestany Ruiz de Villegas MyJ, aseguraban que las mascarillas se habían agotado en pocas horas. Sin embargo, en otras, como la Farmacia Andalucía, manifestaban que durante la mañana no habían experimentando una afluencia de clientes mayor que otros días, y prácticamente nadie había ido expresamente a recoger sus mascarillas, por lo que a última hora de la mañana, todavía tenían existencias. Indicaban que el primer día que se anunció que se iban a entregar gratis, sí hubo una pequeña avalancha, pero este miércoles no, "quizás porque se esperaba que iban a darse el día 29 de julio, como dijeron inicialmente".

En la Farmacia Central, resaltaban la falta de información de algunos clientes, ya que se han encontrado con personas menores de 65 años que acudían a recoger mascarillas gratis.

En la Farmacia Aguilar también hablaban de la confusión con la que acudían algunas personas y su titular quería destacar la buena calidad de las mascarillas que ha enviado la Junta de Andalucía, que "dentro de las quirúrgicas, son del tipo 2".

Esta farmacéutica reconocía que la entrega de un kit de tres mascarillas gratis "no va a solucionar la necesidad del uso de la mascarilla todos los días, pero es un obsequio de la Junta para recordar e invitar al uso de esta medida de protección". Asimismo, recordaba la importancia del uso correcto de la mascarilla "para evitar la propagación de un virus que es mortal en algunos casos". Así, detallaba que hay que usarlas sólo el tiempo recomendado y luego desecharlas, no se deben tocar con las manos sucias, no hay que llevarlas en el codo "ni refregarlas por la mesa de una cafetería"; tampoco guardarlas en el bolsillo del pantalón junto a otros objetos, "como las llaves o la cartera, que hemos situado antes en la mesa de la cafetería" porque "hay que pensar que el virus está en todas partes y si no usamos bien las mascarillas, no sirven para nada", concluía.