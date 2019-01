Una política de Vivienda "patética" y "fruto de la flojera"

El Partido Popular ha criticado con dureza la política de Vivienda del Ayuntamiento, a raíz del balance que el alcalde y la concejal responsable realizaron el martes respecto a los proyectos que se van a realizar en este mandato corporativo. El candidato del PP a la Alcaldía, Juancho Ortiz, ha llegado a calificarla de "patética" y "fruto de la flojera", reseñando que "a falta de cuatro meses para las elecciones no han construido ni una vivienda".

Para Juancho Ortiz, el balance del alcalde es "desolador". "Este es el gran engaño del alcalde, que se jactó de decir desde finales de 2014 que el problema de la vivienda no se arreglaba en Cádiz porque no se quería arreglar, pero que era facilísimo. Y ahora, cuando tiene que hacer balance, ve que va a entregar siete viviendas públicas en cuatro años; y aún así no es capaz de pedir disculpas por las mentiras que contó a los gaditanos", ha denunciado el concejal del PP, que concluye que este escaso balance "es fruto de la flojera".

El portavoz popular reseñó también que tres de las cuatro promociones anunciadas por el equipo de gobierno "son proyectos nuestros que se iniciaron a la vez que se trabajaba en otras promociones como Abarzuza o Guardia Civil", lo que afectaría a 48 de las 70 viviendas anunciadas. "Y las otras 22 aún ni se conoce de qué finca se trata", ha comentado. "Pueden proyectar lo que quiera, pero lo que iban a hacer era darle casa a todos los gaditanos que tuvieran esa necesidad, y el balance es que a cuatro meses de las elecciones no han construido ni una", criticó Ortiz.

Además, ha lamentado el alcaldable popular las críticas a la gestión que su partido realizó al frente de Procasa, recordando las distintas promociones que se hicieron durante la etapa del Partido Popular -"cuando se entregaron más de dos mil viviendas", precisó-. "Dicen que ahora se hace mejor que antes. No llego a entenderlo. Criticar a quien entregaba cien viviendas al año de media cuando no han entregado ni una en casi cuatro años", concluyó Juancho Ortiz.