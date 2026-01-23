La plataforma Estadio Carranza reclama el cambio de nombre tras la sentencia en favor de Pemán

La reacción de la plataforma ciudadana Estadio Carranza a la sentencia del TSJA que ha tumbado el acuerdo del Ayuntamiento de Cádiz en el que retiraba el título de Hijo Predilecto a José María Pemán no se ha hecho esperar. El colectivo ha presentado este viernes, al día siguiente de conocerse la sentencia, un nuevo escrito en que el pide al Ayuntamiento que resuelva ya el expediente que tiene abierto desde agosto de 2024 y que proceda al cambio de nombre del Estadio.

En este nuevo escrito, la plataforma incorpora la jurisprudencia que vienen asentando los tribunales, que considera "directamente aplicable al caso del estadio". En concreto, citan la sentencia del TSJA sobre el título de Hijo Predilecto a Pemán y la sentencia del Tribunal Supremo que mantenía también la Medalla de Oro de la provincia de Sevilla a José Utrera Molina. Según la plataforma, "ambas resoluciones coinciden en exigir que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática esté basada en una motivación objetiva, suficiente y probatoria, y no en decisiones automáticas apoyadas únicamente en la biografía histórica de la persona a la que se refiere el honor o la denominación".

Por ello, reclaman que el estadio vuelva a denominarse Carranza, entendiendo que "durante más de siete décadas" ese nombre "ha tenido un uso exclusivamente deportivo, social y cultural, vinculado al Cádiz C.F. y al Trofeo Carranza, y que no cumple hoy ninguna función de exaltación política".

Al respecto de esta indecisión que mantiene el alcalde desde su llegada en junio de 2023, cuando previamente su partido había asegurado que al llegar al gobierno volvería a denominar al estadio Carranza, recuerda la plataforma que el expediente abierto por la Junta de Gobierno Local en agosto de 2024 "sigue pendiente de resolución, sin que consten públicamente informes técnicos o jurídicos concluyentes que justifiquen el cambio de nombre". "Es deber legal de la administración de resolver expresamente, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo Común", asegura este colectivo, que solicita "acceso íntegro al expediente, la incorporación de la jurisprudencia citada y que se dicte una resolución definitiva que mantenga o recupere la denominación histórica del estadio, con notificación expresa y publicación en el Portal de Transparencia municipal".