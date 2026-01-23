El Ayuntamiento de Cádiz no recurrirá la sentencia sobre Pemán

José María Pemán seguirá siendo Hijo Predilecto de la ciudad de Cádiz. Cinco años después de que el Ayuntamiento intentará despojarle de ese reconocimiento, aprobado por la ciudad en 1955, el TSJA ha resuelto que esa anulación del título que llevó a cabo el gobierno municipal de Kichi en 2021 no cumple los preceptos de las leyes de Memoria Histórica, por lo que el acto administrativo queda anulado. Y el alcalde actual, Bruno García, ha ratificado este viernes que el Ayuntamiento acatará la resolución judicial.

"El Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia", ha afirmado tajante el alcalde este viernes al ser preguntado al respecto. Y es que el TSJA abría la puerta a un recurso de casación que debía formularse en el plazo de 30 días desde la notificación de su sentencia. Una puerta que el alcalde ha cerrado enérgicamente este viernes.

Ante este nuevo escenario en torno a José María Pemán, no ha querido avanzar Bruno García si la sentencia del TSJA supondrá algún cambio de mentalidad o de actuación del Ayuntamiento en aquellas cuestiones relativas al escritor gaditano que fueron de algún modo eliminadas por el Ayuntamiento en la época de Adelante. Especialmente en lo que concierne a la placa homenaje que lucía en una fachada de la calle Isabel La Católica y a la denominación del teatro del Parque Genovés.

A este respecto, ha anunciado el alcalde su intención de "sentarme con los familiares" para "hablar con ellos" y, a raíz de esa reunión o conversación, "tomar una decisión" respecto a esas cuestiones. Por tanto, deja en el aire Bruno García el futuro de esos homenajes que en los últimos años han desaparecido de la vía pública en una actuación que ya en su momento generó una gran polémica y que, de hecho, está a la espera también de resolución judicial (en el caso de la placa de Isabel La Católica).

Silencio sobre Carranza

A la espera de que el Ayuntamiento adopte las decisiones que correspondan sobre el teatro de verano o sobre la placa de homenaje a Pemán, no ha querido el alcalde -una vez más- pronunciarse respecto a otro apellido que ha sido también objeto de polémica en los años de gobierno de Kichi y que podría volver al callejero de la ciudad. Y es que todo hace indicar que el caso de Ramón de Carranza es similar al de José María Pemán, lo que permitiría esa intención que el PP aseguró que era firme cuando estaba en la oposición pero de la que huye ahora que está en el gobierno de recuperar el nombre de Carranza para el estadio municipal.

"No estoy en eso", se ha limitado a decir Bruno García al ser cuestionado por el nombre del estadio, que a priori sigue a la espera de un informe que debe determinar si puede o no puede volver a cambiar de nombre.